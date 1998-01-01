保険の枠を超えた「情報力」と、経営者に寄り添う「伴走力」
保険の枠を超えて補助金やAI活用などの情報を提供。企業の福利厚生を強化し、従業員の万が一も守ります。いつでも現場へ駆けつける覚悟で、経営者を支え続けます。
マイベストプロ・インタビュー
地域密着の保険代理店が提案する、新しい企業の守り方
補助金から事業継承まで、経営者に伴走する損害保険のプロ
マイベストプロ静岡による取材記事
経歴
・1988年 静岡市立商業高等学卒業（現駿河総合高校）
・1988年～1991年 電材卸売会社 営業職
・1991年～1994年 ジャノメミシン工業(株) 営業、ミシン教習、修理
・1994年～1998年 食材卸売会社 営業職
・1998年～2019年 中央静岡ヤクルト販売（株）営業管理職
・2019年 2月 国内大手損害保険会社 入社
・2020年～ 同社認定の、事業継続力強化計画認定アドバイザー
・2020年度 同社認定のメディカルマイスター認定
・2021年度 同社認定のオートマイスター認定
・2022年度 同社認定のメディカルマイスター認定
・2023年度 同社認定のオートマイスター認定
・2023年11月 株式会社保険LIVE を設立。代表取締役就任
・2024年2月 国内大手損害保険会社を退職し、株式会社保険LIVE営業を開始
資格
損保一般試験（基礎、自動車、傷害、火災）
事業者情報
- 氏名
- 田中邦博（たなかくにひろ）
- 職種
-
企業向け補助金アドバイザー
保険代理店
- 会社名
- 株式会社保険LIVE
- 事業内容
- 損害保険全般（自動車、火災、賠償、傷害等）
生命保険全般のご提案と、付帯サービスとして、経営全般に関するコンサル業務、経営相談（補助金助成金、BCP、AI活用、PCDX、労災事故、労務トラブル、人材採用紹介、福利厚生、事業承継等）
- 住所
-
〒420-0072
静岡県静岡市葵区二番町9-3丸仲ビルN505
- 営業時間
- 9:00〜18:00
- ホームページ
- https://hokenlive.net/
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