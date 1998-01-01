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田中邦博プロ

田中邦博

企業向け補助金アドバイザー

田中邦博プロは静岡新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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田中邦博

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株式会社保険LIVE

田中邦博プロは静岡新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ静岡の登録専門家です

保険の枠を超えた「情報力」と、経営者に寄り添う「伴走力」

保険の枠を超えて補助金やAI活用などの情報を提供。企業の福利厚生を強化し、従業員の万が一も守ります。いつでも現場へ駆けつける覚悟で、経営者を支え続けます。

マイベストプロ・インタビュー

地域密着の保険代理店が提案する、新しい企業の守り方

補助金から事業継承まで、経営者に伴走する損害保険のプロ

マイベストプロ静岡による取材記事

経歴

・1988年　静岡市立商業高等学卒業（現駿河総合高校）
・1988年～1991年　電材卸売会社　営業職
・1991年～1994年　ジャノメミシン工業(株)　営業、ミシン教習、修理
・1994年～1998年　食材卸売会社　営業職
・1998年～2019年　中央静岡ヤクルト販売（株）営業管理職　
・2019年　2月　国内大手損害保険会社　入社　　
・2020年～　同社認定の、事業継続力強化計画認定アドバイザー
・2020年度　同社認定のメディカルマイスター認定
・2021年度　同社認定のオートマイスター認定
・2022年度　同社認定のメディカルマイスター認定
・2023年度　同社認定のオートマイスター認定
・2023年11月　株式会社保険LIVE　を設立。代表取締役就任
・2024年2月　国内大手損害保険会社を退職し、株式会社保険LIVE営業を開始

資格

損保一般試験（基礎、自動車、傷害、火災）

事業者情報

氏名
田中邦博（たなかくにひろ）
職種
企業向け補助金アドバイザー
保険代理店
会社名
株式会社保険LIVE
事業内容
損害保険全般（自動車、火災、賠償、傷害等）
生命保険全般のご提案と、付帯サービスとして、経営全般に関するコンサル業務、経営相談（補助金助成金、BCP、AI活用、PCDX、労災事故、労務トラブル、人材採用紹介、福利厚生、事業承継等）
住所
〒420-0072
静岡県静岡市葵区二番町9-3丸仲ビルN505
地図を見る
営業時間
9:00〜18:00
ホームページ
https://hokenlive.net/

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