経歴

・1988年 静岡市立商業高等学卒業（現駿河総合高校）

・1988年～1991年 電材卸売会社 営業職

・1991年～1994年 ジャノメミシン工業(株) 営業、ミシン教習、修理

・1994年～1998年 食材卸売会社 営業職

・1998年～2019年 中央静岡ヤクルト販売（株）営業管理職

・2019年 2月 国内大手損害保険会社 入社

・2020年～ 同社認定の、事業継続力強化計画認定アドバイザー

・2020年度 同社認定のメディカルマイスター認定

・2021年度 同社認定のオートマイスター認定

・2022年度 同社認定のメディカルマイスター認定

・2023年度 同社認定のオートマイスター認定

・2023年11月 株式会社保険LIVE を設立。代表取締役就任

・2024年2月 国内大手損害保険会社を退職し、株式会社保険LIVE営業を開始

