会社の利益を企業や経営者の個人資産に生かす戦略支援
特定の金融機関に属さない独立系FPとして、企業や経営者の資産課題をサポート。投資・販売管理費・不動産・事業承継まで一貫対応し、会社の利益を企業や経営者の個人資産にどう生かすかを整理しながら支援します。
マイベストプロ・インタビュー
会社の利益を企業や経営者の個人資産に生かす視点で、経営者の資産設計を支える独立系FP
中小企業経営者のための資産戦略のプロ
マイベストプロ静岡による取材記事
資格
二級ファイナンシャル・プランニング技能士
宅地建物取引士
相続診断士
事業者情報
- 氏名
- 船田敏和（ふなだとしかず）
- 職種
-
総合資産戦略コンサルタント
総合資産戦略コンサルタント
- 会社名
- フナスリーFP事務所合同会社
- 事業内容
- ＜セミナー事業＞
・総合資産戦略セミナー
・従業員向けマネーセミナー
・クレジットカード戦略セミナー
・がんに備えるマネープランセミナー
・キッズプログラミング体験＆マネー講座
・相続対策セミナー
＜コンサルティング事業＞
・資産運用
・相続
・事業承継
- 住所
-
〒422-8063
静岡県静岡市駿河区馬渕4-11-24
- 営業時間
- 7:00～21:00
- ホームページ
- https://funa3.com/
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