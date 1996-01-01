一人一人の働きがいを高め、企業の成長を促すコンサルティング

製造業での会社員経験を生かしたキャリアコンサルティング。丁寧な傾聴で相談者の自律的な成長を支援します。組織課題を可視化することで、働く人と企業が共に成長できる環境づくりに貢献します。