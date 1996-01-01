一人一人の働きがいを高め、企業の成長を促すコンサルティング
製造業での会社員経験を生かしたキャリアコンサルティング。丁寧な傾聴で相談者の自律的な成長を支援します。組織課題を可視化することで、働く人と企業が共に成長できる環境づくりに貢献します。
マイベストプロ・インタビュー
マイベストプロ静岡による取材記事
経歴
1972年8月生まれ、三島市出身
1991年3月 静岡県立沼津東高等学校卒業
1996年3月 国立千葉大学工学部機械工学科卒業
1996年4月 ジャトコ株式会社（現ジヤトコ株式会社）入社
2014年3月 ジヤトコ株式会社 退社
2015年2月 産業カウンセラー資格取得
2015年9月 キャリア・コンサルタント資格取得（2016年に国家資格キャリアコンサルタントへ移行）
2023年1月 キャリアデザイン・メンタルサポート株式会社設立
資格
キャリアコンサルタント
一般財団法人日本能力開発推進協会認定 産業カウンセラー
事業者情報
- 氏名
- 福島治男（ふくしまはるお）
- 職種
キャリアコンサルタント
- 会社名
- キャリアデザイン・メンタルサポート株式会社
- 事業内容
- 従業員向け人材育成支援、キャリア開発支援、組織の課題解決支援、意思決定支援、キャリアコンサルティング、メンタルヘルスケア、復職支援
- 住所
- 静岡県沼津市西島町15-14
- 営業時間
- 9:00〜18:00
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- ホームページ
- https://career-mental.com/
