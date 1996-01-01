地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

福島治男プロ

福島治男

キャリアコンサルタント

福島治男プロは静岡新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
静岡新聞社
福島治男プロ
専門家

Mybestpro Members

福島治男

キャリアコンサルタント

キャリアデザイン・メンタルサポート株式会社

福島治男プロは静岡新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ静岡の登録専門家です

一人一人の働きがいを高め、企業の成長を促すコンサルティング

製造業での会社員経験を生かしたキャリアコンサルティング。丁寧な傾聴で相談者の自律的な成長を支援します。組織課題を可視化することで、働く人と企業が共に成長できる環境づくりに貢献します。

マイベストプロ・インタビュー

一人一人の働きがいを高め、企業の成長を促すコンサルティング

組織活性を導くキャリア設計とメンタルサポートのプロ

マイベストプロ静岡による取材記事

経歴

1972年8月生まれ、三島市出身
1991年3月 静岡県立沼津東高等学校卒業
1996年3月 国立千葉大学工学部機械工学科卒業
1996年4月 ジャトコ株式会社（現ジヤトコ株式会社）入社
2014年3月 ジヤトコ株式会社 退社
2015年2月 産業カウンセラー資格取得
2015年9月 キャリア・コンサルタント資格取得（2016年に国家資格キャリアコンサルタントへ移行）
2023年1月 キャリアデザイン・メンタルサポート株式会社設立

資格

キャリアコンサルタント
一般財団法人日本能力開発推進協会認定　産業カウンセラー

事業者情報

氏名
福島治男（ふくしまはるお）
職種
キャリアコンサルタント
キャリアコンサルタント
会社名
キャリアデザイン・メンタルサポート株式会社
事業内容
従業員向け人材育成支援、キャリア開発支援、組織の課題解決支援、意思決定支援、キャリアコンサルティング、メンタルヘルスケア、復職支援
住所
静岡県沼津市西島町15-14
地図を見る
営業時間
9:00〜18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
ホームページ
https://career-mental.com/

プロのインタビューを読む

組織活性を導くキャリア設計とメンタルサポートのプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ静岡
  3. 静岡のメンタル・カウンセリング
  4. 静岡のキャリアカウンセリング
  5. 福島治男

福島治男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼