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佐多宗税理士事務所

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地元に根差して50年以上の実績に加え、データを正確に解析する分析力で、税務会計の実務や円満な相続サポートに努める。また企業の課題を早期に発見し、実践的かつ幅広いコンサルティングで成長を応援。

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マイベストプロ山陰・島根による取材記事

資格

税理士

事業者情報

氏名
佐多宗（さたはじめ）
職種
税理士
税理士
事務所名
佐多宗税理士事務所
事業内容
税理士業務
　会計帳簿作成・税務申告
経理指導
節税相談
　経費節減対策
経営コンサルティング
相続税相談
　事業承継アドバイス
住所
〒697-0022
島根県浜田市浅井町102-4
地図を見る
営業時間
8:30～17:30
定休日
土・日・祝
ホームページ
https://satakaikei.tkcnf.com/

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