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マイベストプロ山陰・島根による取材記事
資格
税理士
事業者情報
- 氏名
- 佐多宗（さたはじめ）
- 職種
-
税理士
税理士
- 事務所名
- 佐多宗税理士事務所
- 事業内容
- 税理士業務
会計帳簿作成・税務申告
経理指導
節税相談
経費節減対策
経営コンサルティング
相続税相談
事業承継アドバイス
- 住所
-
〒697-0022
島根県浜田市浅井町102-4
- 営業時間
- 8:30～17:30
- 定休日
- 土・日・祝
- ホームページ
- https://satakaikei.tkcnf.com/
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