五十嵐正和プロ

五十嵐正和

建設業

五十嵐正和プロは山陰中央新報社が厳正なる審査をした登録専門家です

インタビュー
山陰中央新報社
五十嵐正和プロ
専門家

Mybestpro Members

五十嵐正和

建設業

菱農エンジニアリング株式会社

五十嵐正和プロは山陰中央新報社が厳正なる審査をしたマイベストプロ山陰・島根の登録専門家です

設計から施工、アレンジまで一貫対応のオーダーメイドガレージ

農機の開発・実験や農業施設の建設設計・施工業務で培った技術を基に、自社製造の鋼板や軽量鉄骨で耐久性に優れた自由設計の倉庫・ガレージを提供。メンテナンスまで担い、幅広い用途での活用が広がっています

マイベストプロ・インタビュー

多彩な用途に応えるガレージ。農業を盛り上げ、個人の夢をかなえる空間に

自由設計のガレージで理想の空間を作るプロ

マイベストプロ山陰・島根による取材記事

事業者情報

氏名
五十嵐正和（いがらしまさかず）
職種
建設業
建設業
会社名
菱農エンジニアリング株式会社
事業内容
・ガレージ事業（農業用倉庫、一般倉庫、ガレージほか）
・環境事業（小型水草藻刈り船）
・農業施設事業（農業施設の建設・装置の設計、製作ほか）
住所
〒699-0101
島根県松江市東出雲町揖屋605番地
受付時間
平日9:00～17:00
ホームページURL
公式ウェブサイト
https://www.reng.co.jp/
公式Youtube
https://www.youtube.com/@菱農エンジニアリング

自由設計のガレージで理想の空間を作るプロ

