髪型で男性の“かっこいい”を作り人材育成に尽くす理容のプロ
CLAPSGAKUEN
- お電話での
お問い合わせ
- 0852-31-0048
プロフィール
理容師 ／ 田邊健一プロの一番の強み
パーマに強く高い技術と提案力で男ぶりを上げる理容サロン
子どもから60代まで男性のヘアスタイルに特化しパーマで高い技術を持つ理容サロン。髪質、骨格、顔型に合ったヘアスタイルを提案します。働き・学びやすい職場環境づくりで次世代で活躍する理容師育成にも尽力。
経歴
1977年10月4日、福岡県北九州市生まれ。島根県松江市西川津町育ち。東京都で理容師資格取得、池袋、埼玉県さいたま市にて修行。20代から30代にかけてヘアコンテストで技術を磨く。得意技術はメンズカット・メンズパーマ、その他ダメージの少ない縮毛矯正など。
1997 松江理容美容専門学校卒業
1997 東京 白川丈晴（日本チャンピオン）の店HAIRSALON SHIRAKAWAに入社
1998 東京都理容競技大会 マルセルラミー杯 準優勝
2000 Jr日本代表選考会 準優勝 世界大会の代表獲得
2000 Jr日本代表理容師（23歳以下）としてベルリンでの理容美容世界選手権に出場 団体4位
2002 HAIRSALON SHIRAKAWA 卒業退職
2002 松江帰郷 HAIR/MAKE CLAPS OPEN 初めての経営
2007 全国理容競技大会第二部門出場（レディスカットモードカテゴリー）14位
2008 全国理容競技大会第二部門出場（レディスカットモードカテゴリー）準優勝
2009 全国理容競技大会第二部門出場（レディスカットモードカテゴリー）7位
2013 全国理容競技大会第二部門出場（レディスカットモードカテゴリー）14位
2014 全国理容競技大会第二部門出場（レディスカットモードカテゴリー）
講師関係
全国理容生活衛生同業組合連合会 中央講師
島根県理容生活衛生同業組合 講師
日本理容技術協会島根県本部 会長
Lebel Educational Area Designer
DATA
- 氏名
- 田邊健一（たなべけんいち）
- 店名
- CLAPSGAKUEN
- 事業内容
-
・メンズヘアカット
・メンズパーマ
・メンズヘアカラー
・メンズエステ
・男性用脱毛／エステ など
- 職種
- 理容師
- 資格
-
理容師
管理理容師
- 住所
-
〒690-0825
島根県 松江市学園2-24-6 ラビタビル1F
- 電話
-
0852-31-0048
- 営業時間
-
平日 9:00～20:00
土・日曜日、祝日 9:00～19:00
- 定休日
- 月・火曜日
- ホームページ
- https://www.claps-hand.com/
田邊健一プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
CLAPSGAKUEN
担当田邊健一（たなべけんいち）