プロフィール

経歴

1977年10月4日、福岡県北九州市生まれ。島根県松江市西川津町育ち。東京都で理容師資格取得、池袋、埼玉県さいたま市にて修行。20代から30代にかけてヘアコンテストで技術を磨く。得意技術はメンズカット・メンズパーマ、その他ダメージの少ない縮毛矯正など。



1997 松江理容美容専門学校卒業

1997 東京 白川丈晴（日本チャンピオン）の店HAIRSALON SHIRAKAWAに入社

1998 東京都理容競技大会 マルセルラミー杯 準優勝

2000 Jr日本代表選考会 準優勝 世界大会の代表獲得

2000 Jr日本代表理容師（23歳以下）としてベルリンでの理容美容世界選手権に出場 団体4位

2002 HAIRSALON SHIRAKAWA 卒業退職

2002 松江帰郷 HAIR/MAKE CLAPS OPEN 初めての経営

2007 全国理容競技大会第二部門出場（レディスカットモードカテゴリー）14位

2008 全国理容競技大会第二部門出場（レディスカットモードカテゴリー）準優勝

2009 全国理容競技大会第二部門出場（レディスカットモードカテゴリー）7位

2013 全国理容競技大会第二部門出場（レディスカットモードカテゴリー）14位

2014 全国理容競技大会第二部門出場（レディスカットモードカテゴリー）



講師関係

全国理容生活衛生同業組合連合会 中央講師

島根県理容生活衛生同業組合 講師

日本理容技術協会島根県本部 会長

Lebel Educational Area Designer

