映像作品に臨場感やインパクトを与える音響効果の制作者
梶野俊夫（かじのとしお） ／ 音響効果制作（効果音制作・選曲）
有限会社audio studio響
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- 048-485-1244
プロフィール
音響効果制作（効果音制作・選曲） ／ 梶野俊夫プロの一番の強み
30年以上にわたる音響効果の制作実績が強み
ゲームメーカー、音響制作会社に所属し、映画、アニメの効果音の実績も多数。自社以外にもスタジオに所属し、多種多様な作品を手掛けます。ミキサー、声優、ナレーター、作曲家などとも連携します。
DATA
- 氏名
- 梶野俊夫（かじのとしお）
- 会社名
- 有限会社audio studio響
- 事業内容
-
映像・オーディオドラマなどの音響効果・ミックス
ゲーム・パチンコ・パチスロの音響効果
フォーリーレコーディング
バイノーラル・アンビソニック(VRなど)のディレクション、音響効果、ミックス
サラウンド（映画など）の音響効果
ナレーター、声優のキャスティング、アフレコ
作曲家の手配・選曲
- 職種
- 音響効果制作（効果音制作・選曲）
- 住所
- 埼玉県 朝霞市
- 電話
-
048-485-1244
- 営業時間
- 10：00～18：00
- 定休日
- 土・日・祝日
- ホームページ
- http://sthibiki-inc.com/
- スタジオワンダーウォールホームページ
- http://www.s-wonderwall.jp/
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有限会社audio studio響
担当梶野俊夫（かじのとしお）