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梶野俊夫

映像作品に臨場感やインパクトを与える音響効果の制作者

梶野俊夫（かじのとしお） ／ 音響効果制作（効果音制作・選曲）

有限会社audio studio響

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048-485-1244

プロフィール

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音響効果制作（効果音制作・選曲） ／ 梶野俊夫プロの一番の強み

30年以上にわたる音響効果の制作実績が強み

ゲームメーカー、音響制作会社に所属し、映画、アニメの効果音の実績も多数。自社以外にもスタジオに所属し、多種多様な作品を手掛けます。ミキサー、声優、ナレーター、作曲家などとも連携します。

DATA

氏名
梶野俊夫（かじのとしお）
会社名
有限会社audio studio響
事業内容
映像・オーディオドラマなどの音響効果・ミックス
ゲーム・パチンコ・パチスロの音響効果
フォーリーレコーディング
バイノーラル・アンビソニック(VRなど)のディレクション、音響効果、ミックス
サラウンド（映画など）の音響効果
ナレーター、声優のキャスティング、アフレコ
作曲家の手配・選曲
職種
音響効果制作（効果音制作・選曲）
住所
埼玉県 朝霞市
電話
048-485-1244
営業時間
10：00～18：00
定休日
土・日・祝日
ホームページ
http://sthibiki-inc.com/
スタジオワンダーウォールホームページ
http://www.s-wonderwall.jp/
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