宮内市子

婚活カウンセラー

M&Fパートナー

結婚生活35年の豊富な人生経験に基づくアドバイス

結婚35年の夫婦が営む結婚相談所として、豊富な人生経験を生かして、「結婚後の幸せ」を第一にアドバイスします。豊富な会員数を誇るデータマッチングに加え、パーティーやイベントなど多彩な出会いの場を用意。

結婚35年の夫婦が導く、「結婚後も幸せ」をかなえる婚活

「結婚後の幸せ」を大事にする婚活カウンセラー

資格

特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会 婚活カウンセラー(中級)
特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会 マル適マークCMS

事業者情報

氏名
宮内市子（みやうちいちこ）
職種
婚活カウンセラー
婚活カウンセラー
会社名
M&Fパートナー
事業内容
結婚相談所
婚活のカウンセリング
婚活イベント・セミナー企画
住所
〒358-0002
埼玉県入間市東町7丁目2-2
地図を見る
アクセス
西武池袋線/武蔵藤沢駅　徒歩17分間
※敷地内駐車場有
※駅送迎有
営業時間
10:00～22:00（変動する場合あり）
※婚活無料相談は要予約
定休日
不定休
ホームページ
https://mf-partner.net/

