結婚生活35年の豊富な人生経験に基づくアドバイス
結婚35年の夫婦が営む結婚相談所として、豊富な人生経験を生かして、「結婚後の幸せ」を第一にアドバイスします。豊富な会員数を誇るデータマッチングに加え、パーティーやイベントなど多彩な出会いの場を用意。
結婚35年の夫婦が導く、「結婚後も幸せ」をかなえる婚活
「結婚後の幸せ」を大事にする婚活カウンセラー
資格
特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会 婚活カウンセラー(中級)
特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会 マル適マークCMS
事業者情報
- 氏名
- 宮内市子（みやうちいちこ）
- 職種
-
婚活カウンセラー
- 会社名
- M&Fパートナー
- 事業内容
- 結婚相談所
婚活のカウンセリング
婚活イベント・セミナー企画
- 住所
-
〒358-0002
埼玉県入間市東町7丁目2-2
- アクセス
-
西武池袋線/武蔵藤沢駅 徒歩17分間
※敷地内駐車場有
※駅送迎有
- 営業時間
-
10:00～22:00（変動する場合あり）
※婚活無料相談は要予約
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- https://mf-partner.net/
