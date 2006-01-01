正しいかみ方による顎関節症の根本治療に取り組む歯科医
医療法人社団樹伸会いしはた歯科クリニック
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プロフィール
歯科医師 ／ 石幡一樹プロの一番の強み
顎関節症を引き起こすかみ方のクセを取り除き症状の改善を目指す
顎関節症の改善や歯の健康維持につながる、正しいかみ合わせとかみ方の治療に注力。「生涯しっかりかんで健康寿命を伸ばす」をモットーにした入れ歯の作製・調整やインプラント治療、口全体の治療も得意分野です。
経歴
2006年 昭和大学歯学部卒業
2011年 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 部分床義歯補綴学分野 修了。歯学博士号取得。
東京都内の歯科医院での勤務を経て、2012年 いしはた歯科クリニック開業
2020年 医療法人社団樹伸会を設立
実績
<所属学会>
日本補綴歯科学会
日本顎関節学会
日本歯周病学会
日本顎咬合学会 認定医
DATA
- 氏名
- 石幡一樹（いしはたかずき）
- 医院名
- 医療法人社団樹伸会いしはた歯科クリニック
- 診療科目
-
・一般・予防歯科（歯周病）
・顎関節症、かみ合わせ・かみ方の治療
・入れ歯・インプラント
・歯科口腔外科（親知らず抜歯）
・小児歯科
・矯正歯科
・審美歯科（ホワイトニング）
- 取扱分野
- 顎関節症、かみ合わせ・かみ方、入れ歯の作製・調整、インプラント
- 特徴
- 虫歯、歯周病など歯の疾患の治療のみならず、かみ合わせやかみ方の指導、顎関節症の治療など、口全体の悩みに幅広く対応しています。顎関節症の治療では、県外からの来院も多数。インプラント治療では、1カ月5～10件の手術実績があります。
- 職種
- 歯科医師
- 資格
- 歯科医師
- 住所
-
〒346-0003
埼玉県 久喜市久喜中央1-3-19 ゆきビル1F
- 電話
-
0480-24-6480
- 診療時間
-
午前診＝9:30～12:30、午後診＝15:00～20:00
※土曜午後診は19:00まで
- 休診日
- 日曜日、祝日
- ホームページ
- https://ishihata-dental.com/
- 診療内容
-
入れ歯作製・調整では、自由診療の入れ歯を提案する場合もあります。またインプラント、審美治療は自由診療です。
※費用の目安
・自由診療の入れ歯：コーヌス義歯／1歯15万円、金属床の総入れ歯／30万円～100万円、金属床の部分入れ歯／20万円、ノンクラスプデンチャー8万円～15万円
・インプラント治療／埋め込み手術20万円、補綴物セット20万円ほか
・審美治療／メタルボンド1歯10万円、オールセラミッククラウン1歯10万円ほか
（いずれも税別、診察料別）
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医療法人社団樹伸会いしはた歯科クリニック
担当石幡一樹（いしはたかずき）