「本音で話ができる」独立系の立場から行う中立的な人生設計
いずれの金融機関にも属さない独立系ファイナンシャル・プランナーとして、セールスやノルマに左右されない相談料制の人生設計を提供。セカンドオピニオンでは、既存プランのコストやリスクの軽減を目指します
責任ある立場で人生設計に向き合う。中立の視点で寄り添う独立系FP
金融商品を適切に評価する独立系ファイナンシャル・プランナー
マイベストプロ大阪による取材記事
資格
一級ファイナンシャル・プランニング技能士
同志社大学大学院ビジネス研究科ビジネス専攻（専門職学位）ビジネス修士
事業者情報
- 氏名
- 桐山昌也（きりやままさや）
- 職種
-
ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャル・プランナー
- 会社名
- 株式会社ライトオブライフ
- 事業内容
- 中立＆出張型ファイナンシャル・プランニング
- 住所
-
〒545-0035
大阪府大阪市阿倍野区北畠1-1-49
- 営業時間
- 平日・土曜10:00～20:00
- 定休日
- 日曜・祝日
- ホームページ
- https://light-of-life.jp/
金融商品を適切に評価する独立系ファイナンシャル・プランナー