「本音で話ができる」独立系の立場から行う中立的な人生設計

いずれの金融機関にも属さない独立系ファイナンシャル・プランナーとして、セールスやノルマに左右されない相談料制の人生設計を提供。セカンドオピニオンでは、既存プランのコストやリスクの軽減を目指します

責任ある立場で人生設計に向き合う。中立の視点で寄り添う独立系FP

金融商品を適切に評価する独立系ファイナンシャル・プランナー

資格

一級ファイナンシャル・プランニング技能士
同志社大学大学院ビジネス研究科ビジネス専攻（専門職学位）ビジネス修士

事業者情報

氏名
桐山昌也（きりやままさや）
職種
ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャル・プランナー
会社名
株式会社ライトオブライフ
事業内容
中立＆出張型ファイナンシャル・プランニング
住所
〒545-0035
大阪府大阪市阿倍野区北畠1-1-49
営業時間
平日・土曜10:00～20:00
定休日
日曜・祝日
ホームページ
https://light-of-life.jp/

