「本音で話ができる」独立系の立場から行う中立的な人生設計

いずれの金融機関にも属さない独立系ファイナンシャル・プランナーとして、セールスやノルマに左右されない相談料制の人生設計を提供。セカンドオピニオンでは、既存プランのコストやリスクの軽減を目指します