DIY可能な透明遮熱コーティングで省エネ・快適な暮らしを提案
日射・紫外線を大幅にカットし、結露を抑制。市販のローラーで誰でも施工できる透明遮熱コーティング剤を販売。省エネと快適な住環境を両立するため、DIYに関する不安や疑問にも丁寧に対応しています。
マイベストプロ・インタビュー
職人施工からDIYへ。誰でも扱える「透明遮熱コーティング」誕生
窓コーティングのDIY化で快適・省エネな暮らしを作る専門家
マイベストプロ大阪による取材記事
資格
2級建築施工管理技士（仕上げ）
一般建設業許可
事業者情報
- 氏名
- 高木聡（たかぎさとし）
- 職種
塗装業
塗装業
- 会社名
- 株式会社ビルズアート
- 事業内容
- 光触媒施工
UVカットガラスコーティング（遮熱コーティング)施工
建物内外装の美装工事
塗料・洗剤等の製造及び販売
その他美装・塗装に関連する各種業務等
- 住所
〒582-0002
大阪府柏原市今町2-6-21
- 営業時間
- 9:00～17:00
- ホームページ
- http://www.builds-art.com/
