地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

高木聡プロ

高木聡

塗装業
マイベストプロ・
インタビュー
朝日新聞
高木聡プロ
専門家

Mybestpro Members

高木聡

塗装業

株式会社ビルズアート

DIY可能な透明遮熱コーティングで省エネ・快適な暮らしを提案

日射・紫外線を大幅にカットし、結露を抑制。市販のローラーで誰でも施工できる透明遮熱コーティング剤を販売。省エネと快適な住環境を両立するため、DIYに関する不安や疑問にも丁寧に対応しています。

マイベストプロ・インタビュー

職人施工からDIYへ。誰でも扱える「透明遮熱コーティング」誕生

窓コーティングのDIY化で快適・省エネな暮らしを作る専門家

マイベストプロ大阪による取材記事

資格

2級建築施工管理技士（仕上げ）
一般建設業許可

事業者情報

氏名
高木聡（たかぎさとし）
職種
塗装業
塗装業
会社名
株式会社ビルズアート
事業内容
光触媒施工
UVカットガラスコーティング（遮熱コーティング)施工
建物内外装の美装工事
塗料・洗剤等の製造及び販売
その他美装・塗装に関連する各種業務等
住所
〒582-0002
大阪府柏原市今町2-6-21
地図を見る
営業時間
9:00～17:00
ホームページ
http://www.builds-art.com/

プロのインタビューを読む

窓コーティングのDIY化で快適・省エネな暮らしを作る専門家

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ大阪
  3. 大阪の住宅・建物
  4. 大阪の外壁塗装
  5. 高木聡

高木聡プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼