一人一人の思いを大切に、きめ細かいサービスを目指すプロ
ゆっこさん行政書士事務所
プロフィール
行政書士 ／ 石垣由紀子プロの一番の強み
深い知識と幅広いサポートでお客さまの目的実現を目指します。
ロースクールを修了した法務博士としての知識も生かし、在留資格(ビザ)申請や相続手続き、成年後見、会社・法人設立などをサポートします。お客さまの思いに寄り添ったきめ細かいサービスで目的実現を目指します。
経歴
・慶應義塾大学総合政策学部総合政策学科卒業
・琉球大学法科大学院法務研究科卒業
・法務博士
・三児の母
実績
・産業廃棄物新規許可申請
・株式会社設立
・電子定款作成
・遺産分割協議書作成
・相続関係説明図作成
・上申書作成
・英文契約書作成
・各種行政手続代行
・一時支援金・月次支援金事前登録確認機関
・小規模事業者持続化補助金事業計画・補助計画書作成支援
・各種支援金申請手続代行
DATA
- 氏名
- 石垣由紀子（いしがきゆきこ）
- 事務所名
- ゆっこさん行政書士事務所
- 事業内容
-
在留資格・国際結婚・永住許可・帰化申請
会社・法人設立手続
遺産・相続手続
任意後見・成年後見
風俗営業許可申請
産業廃棄物収集運搬業許可申請
女性起業支援
各種権利義務・事実証明文書作成
- 職種
- 特定行政書士
- 資格
- 特定行政書士
- 住所
-
〒903-0812
沖縄県 那覇市首里
- 電話
-
050-8880-6516
相談受付は年中無休
- 営業時間
- 10:00-17:00
- ホームページ
- https://www.yukkosan.jp/
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ゆっこさん行政書士事務所
担当石垣由紀子（いしがきゆきこ）