プロフィール

ロースクールを修了した法務博士としての知識も生かし、在留資格(ビザ)申請や相続手続き、成年後見、会社・法人設立などをサポートします。お客さまの思いに寄り添ったきめ細かいサービスで目的実現を目指します。

実績

・産業廃棄物新規許可申請

・株式会社設立

・電子定款作成

・遺産分割協議書作成

・相続関係説明図作成

・上申書作成

・英文契約書作成

・各種行政手続代行

・一時支援金・月次支援金事前登録確認機関

・小規模事業者持続化補助金事業計画・補助計画書作成支援

・各種支援金申請手続代行

