與儀直美プロ

與儀直美

加工食品製造・販売

與儀直美プロは琉球放送が厳正なる審査をした登録専門家です

與儀直美プロ
與儀直美

加工食品製造・販売

株式会社with you Life

與儀直美プロは琉球放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ沖縄の登録専門家です

食でつながり寄り添うプラスアルファの商品づくり

麹の力にプラスアルファの工夫を加え、食卓に取り入れやすい形で提供。食を通して心身を整え、障害やアレルギーの有無にかかわらず、誰もが同じ食卓を囲める環境を目指しています。

マイベストプロ・インタビュー

麹の力で食卓と社会、子どもたちの未来をつなぐ「食のバリアフリー」

麹の力を生かし、食と暮らしを整える発酵食品のプロ

マイベストプロ沖縄による取材記事

事業者情報

氏名
與儀直美（よぎなおみ）
職種
加工食品製造・販売
会社名
株式会社with you Life
事業内容
・手づくり発酵ストア（製造、卸販売）　
・ウェルネス＆コミュニティーカフェ
・米麹の活用講座、おから味噌作り
・メンタルサポート
・マインドコーチ
住所
〒903-0116
沖縄県中頭郡西原町幸地996-1
地図を見る
営業時間
カフェ・店舗　金・土・第三日曜　11:00～16:00
※オンラインショップ・WEBでの問い合わせは24時間受け付け
ホームページ
https://www.hakkostoreokinawa.com/

プロのインタビューを読む

麹の力を生かし、食と暮らしを整える発酵食品のプロ

