食でつながり寄り添うプラスアルファの商品づくり
麹の力にプラスアルファの工夫を加え、食卓に取り入れやすい形で提供。食を通して心身を整え、障害やアレルギーの有無にかかわらず、誰もが同じ食卓を囲める環境を目指しています。
マイベストプロ・インタビュー
麹の力で食卓と社会、子どもたちの未来をつなぐ「食のバリアフリー」
麹の力を生かし、食と暮らしを整える発酵食品のプロ
マイベストプロ沖縄による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 與儀直美（よぎなおみ）
- 職種
- 加工食品製造・販売
- 会社名
- 株式会社with you Life
- 事業内容
- ・手づくり発酵ストア（製造、卸販売）
・ウェルネス＆コミュニティーカフェ
・米麹の活用講座、おから味噌作り
・メンタルサポート
・マインドコーチ
- 住所
-
〒903-0116
沖縄県中頭郡西原町幸地996-1
- 営業時間
-
カフェ・店舗 金・土・第三日曜 11:00～16:00
※オンラインショップ・WEBでの問い合わせは24時間受け付け
- ホームページ
- https://www.hakkostoreokinawa.com/
プロのインタビューを読む
麹の力を生かし、食と暮らしを整える発酵食品のプロ