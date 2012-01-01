行政書士、中小企業診断士 ／ 謝名堂翼プロの一番の強み

行政書士と中小企業診断士の知見で起業や新規事業立ち上げを支援

行政書士と中小企業診断士の知見を活用し、起業や新規事業の立ち上げに挑む際の資金調達から補助金申請・許認可取得までを包括的にサポート。経営基盤を固めつつ新しい挑戦の背中を押します。