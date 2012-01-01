融資や補助金を活用して事業者を支援するプロ
ラーテルズ行政書士・中小企業診断士事務所
プロフィール
行政書士、中小企業診断士 ／ 謝名堂翼プロの一番の強み
行政書士と中小企業診断士の知見で起業や新規事業立ち上げを支援
行政書士と中小企業診断士の知見を活用し、起業や新規事業の立ち上げに挑む際の資金調達から補助金申請・許認可取得までを包括的にサポート。経営基盤を固めつつ新しい挑戦の背中を押します。
経歴
2012年 琉球大学観光産業科学部産業経営学科 卒業。
2012年～2023年 沖縄県内の銀行で11年勤務。主に融資業務に携わる。
2023年 独立開業
DATA
- 氏名
- 謝名堂翼（じゃなどうつばさ）
- 会社名
- ラーテルズ行政書士・中小企業診断士事務所
- 事業内容
-
資金調達（事業計画書作成）
経営計画書作成
補助金・助成金申請
契約書作成
法人設立
各種営業許可申請
- 職種
- 行政書士、中小企業診断士
- 資格
-
行政書士
中小企業診断士
宅地建物取引士
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
CFP
- 住所
-
〒900-0031
沖縄県 那覇市若狭3-44-17 1階
- 電話
-
098-943-3764
- 営業時間
- 平日 10:00～19:00
- 定休日
- 土・日・祝 ※営業時間外や定休日も事前予約で対応可能
- ホームページ
- https://ratels-office.com/
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担当謝名堂翼（じゃなどうつばさ）