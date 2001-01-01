ベビーシッターや料理を通じて英語が自然に身につく環境を提供
「英語×ベビーシッター」や「英語×クッキング」で、乳幼児期からの新しい英語習得の形を提案。体験と言葉を結びつけることで、英語を知識ではなく実感として蓄積することができます。
お子さまの興味や気分に応じて語りかけ、日本語を覚えるように日常の中で英語力を育むサービスを展開
子どもの個性と自己肯定感を育む英語指導のプロ
資格
小学校英語指導
公益社団法人全国保育サービス協会 認定ベビーシッター
公益社団法人全国保育サービス協会 ベビーシッターブラッシュアップ研修修了
幼児教育・保育英語検定準一級
事業者情報
- 氏名
- 大城ハンナ（おおしろはんな）
- 職種
-
英語講師、ベビーシッター
- 会社名
- Rainbow English
- 事業内容
- 英語を使ったベビーシッター
英語を使ったクッキング
- 住所
-
〒907-0004
沖縄県石垣市登野城911 石垣第四住宅 2-208
- 営業時間
- 9:00～15:30
- ホームページ
- https://jyenihanna.wixsite.com/rainbowenglish-1
