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新里貴之

施工から修理、点検まで請け負う自動ドアのプロ

新里貴之（しんざとたかゆき） ／ 建設業

有限会社 沖縄ドリーム産業

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098-876-6480

プロフィール

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建設業 ／ 新里貴之プロの一番の強み

自動ドアの施工、修理、点検の専門業者としてノウハウが豊富

自動ドアの施工、修理及び点検に携わって30年の経験があり、自動ドアの施工に関する国家資格も保有しています。豊富なノウハウをもとに、自動ドアを安全で快適に作動させます。

DATA

氏名
新里貴之（しんざとたかゆき）
会社名
有限会社 沖縄ドリーム産業
事業内容
自動ドアの設置、修理、メンテナンス
職種
建設業
資格
一級自動ドア施工技能士
2級建築施工管理技士（仕上げ）
2級管工事施工管理技士
第二種電気工事士
防火設備検査員資格者
一般建設業許可　沖縄県知事許可　第012728号
住所
〒901-2133
沖縄県 浦添市城間2-1-2
電話
098-876-6480
営業時間
9：00～18：00
定休日
土日祝（ご要望、状況に応じてご相談賜わります）
ホームページ
https://www.okinawa-dream.jp/
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