施工から修理、点検まで請け負う自動ドアのプロ
有限会社 沖縄ドリーム産業
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プロフィール
建設業 ／ 新里貴之プロの一番の強み
自動ドアの施工、修理、点検の専門業者としてノウハウが豊富
自動ドアの施工、修理及び点検に携わって30年の経験があり、自動ドアの施工に関する国家資格も保有しています。豊富なノウハウをもとに、自動ドアを安全で快適に作動させます。
DATA
- 氏名
- 新里貴之（しんざとたかゆき）
- 会社名
- 有限会社 沖縄ドリーム産業
- 事業内容
- 自動ドアの設置、修理、メンテナンス
- 職種
- 建設業
- 資格
-
一級自動ドア施工技能士
2級建築施工管理技士（仕上げ）
2級管工事施工管理技士
第二種電気工事士
防火設備検査員資格者
一般建設業許可 沖縄県知事許可 第012728号
- 住所
-
〒901-2133
沖縄県 浦添市城間2-1-2
- 電話
-
098-876-6480
- 営業時間
- 9：00～18：00
- 定休日
- 土日祝（ご要望、状況に応じてご相談賜わります）
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担当新里貴之（しんざとたかゆき）