建設業 ／ 新里貴之プロの一番の強み

自動ドアの施工、修理、点検の専門業者としてノウハウが豊富

自動ドアの施工、修理及び点検に携わって30年の経験があり、自動ドアの施工に関する国家資格も保有しています。豊富なノウハウをもとに、自動ドアを安全で快適に作動させます。