31年の看護師経験を生かした身体と心の両面からの支援

看護師として31年培った医療知識で、身体面・心理面の両面から働く人をサポート。企業の課題に応じたオーダーメードの研修と相談対応で、社員と企業がともに輝ける職場づくりに貢献します。