31年の看護師経験を生かした身体と心の両面からの支援
看護師として31年培った医療知識で、身体面・心理面の両面から働く人をサポート。企業の課題に応じたオーダーメードの研修と相談対応で、社員と企業がともに輝ける職場づくりに貢献します。
マイベストプロ・インタビュー
社員と企業が輝けるように。31年の看護師経験が育んだ心のケアの専門家
看護師経験を生かし働く人の心を支えるメンタルヘルスケアのプロ
マイベストプロ沖縄による取材記事
資格
キャリアコンサルタント
公益財団法人21世紀職業財団 ハラスメント防止コンサルタント
一般社団法人日本産業カウンセラー協会 産業カウンセラー
特別民間法人中央労働災害防止協会 心とからだの健康づくり指導者 心理相談員
株式会社インテリジェンス・アンリミテッド インテリジェンス・アソシエイト・セルフプロデュース・コーチ
看護師免許
事業者情報
- 氏名
- 石川ちえみ（いしかわちえみ）
- 職種
-
キャリアコンサルタント・産業カウンセラー・心理相談員
キャリアコンサルタント・産業カウンセラー・心理相談員
- 会社名
- は～とふるオフィスめいみー
- 事業内容
- 社員のメンタルヘルス相談
職場環境改善に向けてのアドバイス
休職者の職場復帰支援のサポート
ハラスメント対策のサポート
研修会のご提案と講師
- 住所
-
〒904-2221
沖縄県うるま市平良川
- 営業時間
- -
- ホームページ
- https://www.ho-meimy.com/
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