施術技術と整体院経営ノウハウを伝授
柔道整復師として約25年の経験を基に、筋肉を「緩める」「鍛える」施術で姿勢改善をサポート。施術技術に加え、整体院の運営やリピート率向上のノウハウを業界内へ広く伝えています。
姿勢改善の独自メソッドを確立。25年の経験を施術家育成と宿命鑑定で人生を豊かに
施術指導から整体院の開業・経営まで支援するプロ
資格
柔道整復師
宿命鑑定師
日本瘦身医学協会会員
IPCTA 国際姿勢矯正セラピスト協会 インストラクター
BALANCE AND POSTURE SEMINAR修了
事業者情報
- 氏名
- 相良昭仁（さがらあきひと）
- 職種
柔道整復師
- 会社名
- コラソン治療院
- 事業内容
- 全身調整
姿勢矯正
骨盤矯正
小顔矯正
- 住所
-
〒901-2311
鹿児島県中頭郡北中城村1380-2 シェラトンハイツB棟1F
- 営業時間
- 10:00～22:00
- 定休日
- 月曜
- ホームページ
- https://corazon-chiryoin.com/
