相良昭仁プロ

相良昭仁

柔道整復師

相良昭仁

柔道整復師

コラソン治療院

相良昭仁プロは琉球放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ沖縄の登録専門家です

施術技術と整体院経営ノウハウを伝授

柔道整復師として約25年の経験を基に、筋肉を「緩める」「鍛える」施術で姿勢改善をサポート。施術技術に加え、整体院の運営やリピート率向上のノウハウを業界内へ広く伝えています。

姿勢改善の独自メソッドを確立。25年の経験を施術家育成と宿命鑑定で人生を豊かに

施術指導から整体院の開業・経営まで支援するプロ

資格

柔道整復師
宿命鑑定師
日本瘦身医学協会会員
IPCTA 国際姿勢矯正セラピスト協会 インストラクター
BALANCE AND POSTURE SEMINAR修了

事業者情報

氏名
相良昭仁（さがらあきひと）
職種
柔道整復師
柔道整復師
会社名
コラソン治療院
事業内容
全身調整
姿勢矯正
骨盤矯正
小顔矯正
住所
〒901-2311
鹿児島県中頭郡北中城村1380-2　シェラトンハイツB棟1F
営業時間
10:00～22:00
定休日
月曜
ホームページ
https://corazon-chiryoin.com/

