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株式会社長尾会計

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税務・会計にとどまらない、健全な財務体質の構築支援

財産調査や税務調査、税務大学校での教育経験などを生かし、健全な財務体質の構築に向けたアドバイスを実施。自計化や月次決算の支援で中小企業の成長を後押しし、地域経済の発展への貢献を目指します。

マイベストプロ・インタビュー

中小企業の財務基盤づくりを支え、地域経済を支える企業を育む

税務署・国税局勤務の経験を活かす税務・会計のプロ

マイベストプロ岡山による取材記事

資格

税理士

事業者情報

氏名
長尾実（ながおみのる）
職種
税理士
税理士
会社名
株式会社長尾会計
事業内容
記帳・税務代行
決算・申告指導
自計化システムの導入支援
経営相談、経営計画の策定支援
創業・独立の支援、事業承継対策
資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
税務調査の立ち会い
住所
〒711-0913
岡山県倉敷市児島味野1丁目1番30号　シーサイド児島ビル
地図を見る
営業時間
9:00～17:00
ホームページ
https://nagao-minoru.tkcnf.com/

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