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才木秀規

塗装・防水工事業

才木秀規プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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塗装・防水工事業

松岡塗装株式会社

才木秀規プロは山陽新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ岡山の登録専門家です

建物の状態を見極め必要な工事を提案

長年の実績を生かし、住宅から公共施設まで幅広い塗装・防水工事に対応。建物の状態を丁寧に見極め、必要な工事を提案。工事内容などを丁寧に説明し、安心して依頼できる環境づくりを大切にしています。

マイベストプロ・インタビュー

雨雪や紫外線から建物を保護して美観や耐久性を保ち、地域の暮らしを守って五十余年

建物の状態を見極め、住まいを守る塗装のプロ

マイベストプロ岡山による取材記事

資格

1級建築施工管理技士
一般建設業許可

事業者情報

氏名
才木秀規（さいきひでのり）
職種
塗装・防水工事業
塗装・防水工事業
会社名
松岡塗装株式会社
事業内容
・戸建住宅塗替え工事
・アパート・マンションの塗替え工事
・建築内外部塗装工事
・工場・プラント・鋼橋塗装工事
・各種防水工事
・外壁改修工事・樹脂注入・シーリング工事
・建築物劣化調査・診断・改修プランニング
・デザイン看板製作・塗替え
・各種工事に付帯する足場組立・解体
・塗装工事・防水工事に付帯する各種工事
　（大工工事・左官工事・屋根工事・内装工事 等）
住所
〒713-8103
岡山県倉敷市玉島乙島6695番地1
地図を見る
営業時間
8:00～17:00
定休日
日曜・祝日
ホームページ
https://matsuokatosou.com/

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