建物の状態を見極め必要な工事を提案
長年の実績を生かし、住宅から公共施設まで幅広い塗装・防水工事に対応。建物の状態を丁寧に見極め、必要な工事を提案。工事内容などを丁寧に説明し、安心して依頼できる環境づくりを大切にしています。
マイベストプロ・インタビュー
雨雪や紫外線から建物を保護して美観や耐久性を保ち、地域の暮らしを守って五十余年
建物の状態を見極め、住まいを守る塗装のプロ
マイベストプロ岡山による取材記事
資格
1級建築施工管理技士
一般建設業許可
事業者情報
- 氏名
- 才木秀規（さいきひでのり）
- 職種
-
塗装・防水工事業
塗装・防水工事業
- 会社名
- 松岡塗装株式会社
- 事業内容
- ・戸建住宅塗替え工事
・アパート・マンションの塗替え工事
・建築内外部塗装工事
・工場・プラント・鋼橋塗装工事
・各種防水工事
・外壁改修工事・樹脂注入・シーリング工事
・建築物劣化調査・診断・改修プランニング
・デザイン看板製作・塗替え
・各種工事に付帯する足場組立・解体
・塗装工事・防水工事に付帯する各種工事
（大工工事・左官工事・屋根工事・内装工事 等）
- 住所
-
〒713-8103
岡山県倉敷市玉島乙島6695番地1
- 営業時間
- 8:00～17:00
- 定休日
- 日曜・祝日
- ホームページ
- https://matsuokatosou.com/
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