松倉英生
便利屋業
MGMストーン関西株式会社 「便利な まっちゃん」
松倉英生プロは山陽新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ岡山の登録専門家です
伐採や庭の手入れを中心にさまざまな困り事に対応
草刈りや伐採、庭の剪定（せんてい）を中心に、日常の「困った」の解決を目指す。電球1個の交換にも喜んで対応。依頼者の不安をやわらげるため、作業内容や料金についての事前説明も丁寧に取り組んでいます。
「便利なまっちゃん」の屋号を掲げ、地域の暮らしに寄り添うサービスを展開
顧客のさまざまな悩みに寄り添い、便利な暮らしを支えるプロ
- 氏名
- 松倉英生（まつくらひでき）
- 職種
-
便利屋業
- 会社名
- MGMストーン関西株式会社 「便利な まっちゃん」
- 事業内容
- 草刈り
伐採
庭の剪定
不用品回収など
- 住所
-
〒702-8054
岡山県岡山市南区築港ひかり町
- 営業時間
- お問い合わせください
