地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

松倉英生プロ

松倉英生

便利屋業

松倉英生プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
山陽新聞社
松倉英生プロ
専門家

Mybestpro Members

松倉英生

便利屋業

MGMストーン関西株式会社　「便利な まっちゃん」

  • rss

松倉英生プロは山陽新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ岡山の登録専門家です

伐採や庭の手入れを中心にさまざまな困り事に対応

草刈りや伐採、庭の剪定（せんてい）を中心に、日常の「困った」の解決を目指す。電球1個の交換にも喜んで対応。依頼者の不安をやわらげるため、作業内容や料金についての事前説明も丁寧に取り組んでいます。

マイベストプロ・インタビュー

「便利なまっちゃん」の屋号を掲げ、地域の暮らしに寄り添うサービスを展開

顧客のさまざまな悩みに寄り添い、便利な暮らしを支えるプロ

マイベストプロ岡山による取材記事

事業者情報

氏名
松倉英生（まつくらひでき）
職種
便利屋業
便利屋業
会社名
MGMストーン関西株式会社　「便利な まっちゃん」
事業内容
草刈り
伐採
庭の剪定
不用品回収など
住所
〒702-8054
岡山県岡山市南区築港ひかり町
地図を見る
営業時間
お問い合わせください

プロのインタビューを読む

顧客のさまざまな悩みに寄り添い、便利な暮らしを支えるプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山のくらし
  4. 岡山の整理・収納・片付け
  5. 松倉英生

松倉英生プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼