不動産売却に必要な調査から売却・解体工事まで対応できる一貫力

相続不動産の権利関係や現地調査、残置物処分、売却・解体工事まで一貫して対応します。二次相続や国庫帰属、死後事務委任など様々な選択肢や可能性を丁寧に提案し、納得できる判断と安心して選択できるよう支えます