不動産売却に必要な調査から売却・解体工事まで対応できる一貫力
相続不動産の権利関係や現地調査、残置物処分、売却・解体工事まで一貫して対応します。二次相続や国庫帰属、死後事務委任など様々な選択肢や可能性を丁寧に提案し、納得できる判断と安心して選択できるよう支えます
マイベストプロ・インタビュー
地域の実情、市場の動向を熟知し、個々の事情や心情に寄り添い相続不動産の活用をサポート
相続不動産の判断と選択を支える実務のプロ
マイベストプロ岡山による取材記事
経歴
飲食店経営
真庭ゴルフ協会 ジュニア育成委員
（一社）真庭青年会議所 OB
真庭商工会青年部 OB
趣味 読書、登山、ゴルフ
事業者情報
- 氏名
- 淺野和昭（あさのかずあき）
- 職種
-
宅地建物取引士
宅地建物取引士
- 会社名
- アサノ不動産
- 事業内容
- 相続不動産の売却等の支援
家屋解体工事
宅地・建物・アパート・マンションの売買・賃貸仲介
- 住所
-
〒719-3201
岡山県真庭市久世2671
- 営業時間
- 9:00～18:00／不定休
- ホームページ
- https://asanofudousan.jimdofree.com/
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