地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

淺野和昭プロ

淺野和昭

宅地建物取引士

淺野和昭プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
山陽新聞社
淺野和昭プロ
専門家

Mybestpro Members

淺野和昭

宅地建物取引士

アサノ不動産

淺野和昭プロは山陽新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ岡山の登録専門家です

不動産売却に必要な調査から売却・解体工事まで対応できる一貫力

相続不動産の権利関係や現地調査、残置物処分、売却・解体工事まで一貫して対応します。二次相続や国庫帰属、死後事務委任など様々な選択肢や可能性を丁寧に提案し、納得できる判断と安心して選択できるよう支えます

マイベストプロ・インタビュー

地域の実情、市場の動向を熟知し、個々の事情や心情に寄り添い相続不動産の活用をサポート

相続不動産の判断と選択を支える実務のプロ

マイベストプロ岡山による取材記事

経歴

飲食店経営

真庭ゴルフ協会　ジュニア育成委員

（一社）真庭青年会議所　OB

真庭商工会青年部　OB

趣味　読書、登山、ゴルフ

事業者情報

氏名
淺野和昭（あさのかずあき）
職種
宅地建物取引士
宅地建物取引士
会社名
アサノ不動産
事業内容
相続不動産の売却等の支援
家屋解体工事
宅地・建物・アパート・マンションの売買・賃貸仲介
住所
〒719-3201
岡山県真庭市久世2671
地図を見る
営業時間
9:00～18:00／不定休
ホームページ
https://asanofudousan.jimdofree.com/

プロのインタビューを読む

相続不動産の判断と選択を支える実務のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・売買
  5. 淺野和昭

淺野和昭プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼