相続や成年後見など終活をワンストップでサポートするプロ
行政書士吉田豊三事務所
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プロフィール
行政書士 ／ 吉田豊三プロの一番の強み
成年後見から相続、遺品整理まで。人生の終わりに寄り添います
県庁を定年退職後、行政書士事務所を開業。豊富な行政経験を基に、クライアントの相談に迅速に適切に対応します。成年後見や相続といった行政書士としての業務のほかに、生前整理や遺品整理も承ります。
経歴
1960年8月10日生まれ（青森県八戸市）
大分県立大分雄城台高等学校卒業
西南学院大学法律学部法律学科卒業
大分大学大学院経済学研究科修了
大分県庁退職
DATA
- 氏名
- 吉田豊三（よしだとよぞう）
- 会社名
- 行政書士吉田豊三事務所
- 事業内容
-
遺言・相続（成年後見手続・エンディングノート作成支援）
会社・法人設立手続
定款・議事録等作成
各種営業許可申請
帰化申請
各種契約書、公正証書、内容証明書等の作成
- 職種
- 行政書士
- 資格
-
行政書士
遺品整理士
- 住所
-
〒870-1105
大分県 大分市敷戸南町7番3号
- 電話
-
097-569-7947
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 年中無休
- ホームページ
- https://capls-yoshida.com/
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担当吉田豊三（よしだとよぞう）