地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

清水靖宣プロ

清水靖宣

水道工事業

清水靖宣プロは大分朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
大分朝日放送
清水靖宣プロ
専門家

Mybestpro Members

清水靖宣

水道工事業

有限会社つるみ水道工事

清水靖宣プロは大分朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ大分の登録専門家です

ライフラインである水道を将来にわたり安全に使用できるよう提案

水道工事のプロとして、現時点で他に不具合が起きていないか、将来を見据えて修繕が必要な個所がないかなどを丁寧に点検。ライフラインである水道を、長く安全に使えるよう提案を行います。

マイベストプロ・インタビュー

水道工事や水回りのリフォームを通じて快適な住環境へ整え、暮らしを支える存在に

住人の気持ちに寄り添い丁寧な作業を行う水道工事のプロ

マイベストプロ大分による取材記事

資格

一般建築物石綿含有建材調査者
ガス機器設置スペシャリスト
解体工事施工技士
液化石油ガス設備士
第2種消防設備点検資格者
1級管工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
浄化槽管理士
浄化槽設備士
給水装置工事主任技術者

事業者情報

氏名
清水靖宣（しみずやすのり）
職種
水道工事業
水道工事業
会社名
有限会社つるみ水道工事
事業内容
水道
電気工事業務全般・新築
リフォーム住宅の屋内
屋外給排水工事・一般住宅
各種施設等の漏水調査
修理・公道における水道本管工事・その他各現場管理業務
住所
〒876-0037
大分県佐伯市長谷9099番地
地図を見る
営業時間
8時〜17時30分
ホームページ
https://www.tsurumi-suido.jp/

プロのインタビューを読む

住人の気持ちに寄り添い丁寧な作業を行う水道工事のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ大分
  3. 大分の住宅・建物
  4. 大分の修繕工事・改修工事・家の修理
  5. 清水靖宣

清水靖宣プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼