補償前後のサポートに力を入れる保険のプロ
株式会社大分トラストプラザ
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プロフィール
保険コンサルタント ／ 通山和恵プロの一番の強み
保険を軸に、事業継続力強化計画など、企業の危機対応力を高める
保険による補償のみならず、事故などの予防から回復までトータルサポート。事業継続力強化計画など、リスク回避につながる認定制度の支援サービスに力を入れています。24時間の事故対応などフォロー体制も万全。
経歴
2015年、三井住友海上火災保険株式会社に研修生として入社。「有限会社別府保険プラザ」を経て、2022年～有限会社総合保険トラストと統合した「株式会社大分トラストプラザ」にて営業部長を務める。
DATA
- 氏名
- 通山和恵（とおりやまかずえ）
- 会社名
- 株式会社大分トラストプラザ
- 事業内容
-
・損害保険・生命保険代理店業
・中小企業向け各種認定制度の取得支援：事業継続力強化計画、健康経営、SDGsなど
・各種セミナーの実施：公的保険（健康保険、介護保険、年金など）、資産運用（新NISAなど）
- 職種
- 保険コンサルタント
- 資格
-
一般社団法人公的保険アドバイザー協会 公的保険アドバイザー
一般社団法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 住所
-
〒874-0918
大分県 別府市汐見町7番24号
- 電話
-
0977-23-1331
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 土・日曜日、祝日
- ホームページ
- https://www.trustplaza.jp/
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