見えない場所こそ確実な仕事を。当たり前の日々を守る電気工事
LED照明の切り替えやEV充電スタンドの設置など、時代のニーズに応える地域密着型の電気工事士。わかりやすい説明に定評があり確実な仕事で日々の生活を守ります。設計から施工、メンテナンスまで一気通貫対応。
見えない場所こそ確実な仕事を。電気を滞りなく届け、暮らしを支えるのが使命
信頼・安心・確実が信条。地域を愛する電気工事のプロ
資格
1級電気工事施工管理技士
2級管工事施工管理技士
第一種電気工事士
一般建設業許可（電気工事業）
事業者情報
- 氏名
- 阿部真一（あべしんいち）
- 職種
電気工事士
- 会社名
- 有限会社シンセイ設備
- 事業内容
- 屋内外配線配管工事
LED照明への交換取り付け
スイッチの故障・交換
コンセント・TVなどの増設
インターホン・防犯カメラの設置交換
ブレーカー容量変更
エアコンの取り付け・取り外し
オール電化（IHヒーター・エコキュート）新設・取替
電気自動車（EV）の電源・充電スタンドの設置
農事用ポンプ・ハウスなどの電源 他 電気工事一式
- 住所
〒870-0116
大分県大分市常行231番地の2
- 受付時間
- 8:00～17:00
- 定休日
- 土・日・祝 ※工事については対応します
- ホームページ
- https://www.sinseisetubi.co.jp/
