地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

首藤政文プロ

首藤政文

造園業

首藤政文プロは大分朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
大分朝日放送
首藤政文プロ
専門家

Mybestpro Members

首藤政文

造園業

有限会社首藤造園

首藤政文プロは大分朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ大分の登録専門家です

庭づくりの理想を引き出し、形にする対話力

専門用語に頼らず、工期・人数・見積もりの根拠まで丁寧に共有しながら、顧客の理想を一つ一つ言語化。完成イメージのすり合わせを重ね、納得したうえで進める庭づくりを大切にしています。

マイベストプロ・インタビュー

「説明の透明性」を重視し、「納得」から始まる庭づくりで、かなえたい理想の空間を創出

対話を重ね、納得の庭づくりを導く造園のプロ

マイベストプロ大分による取材記事

資格

1級土木施工管理技士
1級造園施工管理技士補
一般建設業許可

事業者情報

氏名
首藤政文（しゅとうまさふみ）
職種
造園業
造園業
会社名
有限会社首藤造園
事業内容
・造園（庭園制作・植樹・剪定・維持管理・庭改修・庭崩し・その他）
・外構（駐車場改修・各種擁壁制作・花壇制作、ブロック塀制作、フェンス設置）
・土木工事業（各種公共事業、民間造成）
住所
〒879-7125
大分県豊後大野市三重町内田1615
地図を見る
営業時間
8:00～18:00
定休日
日曜日（隔週で土曜日休み）
ホームページ
https://shuto-zoen.co.jp/

プロのインタビューを読む

対話を重ね、納得の庭づくりを導く造園のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ大分
  3. 大分の住宅・建物
  4. 大分の造園
  5. 首藤政文

首藤政文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼