庭づくりの理想を引き出し、形にする対話力
専門用語に頼らず、工期・人数・見積もりの根拠まで丁寧に共有しながら、顧客の理想を一つ一つ言語化。完成イメージのすり合わせを重ね、納得したうえで進める庭づくりを大切にしています。
マイベストプロ・インタビュー
「説明の透明性」を重視し、「納得」から始まる庭づくりで、かなえたい理想の空間を創出
対話を重ね、納得の庭づくりを導く造園のプロ
マイベストプロ大分による取材記事
資格
1級土木施工管理技士
1級造園施工管理技士補
一般建設業許可
事業者情報
- 氏名
- 首藤政文（しゅとうまさふみ）
- 職種
-
造園業
造園業
- 会社名
- 有限会社首藤造園
- 事業内容
- ・造園（庭園制作・植樹・剪定・維持管理・庭改修・庭崩し・その他）
・外構（駐車場改修・各種擁壁制作・花壇制作、ブロック塀制作、フェンス設置）
・土木工事業（各種公共事業、民間造成）
- 住所
-
〒879-7125
大分県豊後大野市三重町内田1615
- 営業時間
- 8:00～18:00
- 定休日
- 日曜日（隔週で土曜日休み）
- ホームページ
- https://shuto-zoen.co.jp/
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