土木工事を通じて地域の暮らしを支え、業界の後進育成にも尽力
由布市を拠点に、土木工事や災害復旧工事に取り組む一方で、県建設産業女性活躍推進事業「BLOCKS」や、大阪万博「NO BORDERS」にも参加。女性が働きやすい環境整備や若手技術者の育成にも尽力。
マイベストプロ・インタビュー
携わった仕事が何十年も残る、達成感のある土木建設業。若手技術者の育成に尽力
地域住民の生活を支える土木工事のプロ
マイベストプロ大分による取材記事
資格
一般建設業許可
2級土木施工管理技士
メンタル心理ヘルスカウンセラー
福祉心理アドバイザー
一般社団法人人間力認定協会 児童発達支援士
事業者情報
- 氏名
- 吉廣昌子（よしひろまさこ）
- 職種
-
土木建設業
土木建設業
- 会社名
- 株式会社ラックワイド
- 事業内容
- 公共工事
土木工事
建築工事
修繕工事
- 住所
-
〒879-5405
大分県由布市庄内町東長宝イバ元784番地
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://luckwide.wixsite.com/website
プロのインタビューを読む
地域住民の生活を支える土木工事のプロ