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吉廣昌子プロは大分朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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吉廣昌子

土木建設業

株式会社ラックワイド

吉廣昌子プロは大分朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ大分の登録専門家です

土木工事を通じて地域の暮らしを支え、業界の後進育成にも尽力

由布市を拠点に、土木工事や災害復旧工事に取り組む一方で、県建設産業女性活躍推進事業「BLOCKS」や、大阪万博「NO BORDERS」にも参加。女性が働きやすい環境整備や若手技術者の育成にも尽力。

マイベストプロ・インタビュー

携わった仕事が何十年も残る、達成感のある土木建設業。若手技術者の育成に尽力

地域住民の生活を支える土木工事のプロ

マイベストプロ大分による取材記事

資格

一般建設業許可
2級土木施工管理技士
メンタル心理ヘルスカウンセラー
福祉心理アドバイザー
一般社団法人人間力認定協会 児童発達支援士

事業者情報

氏名
吉廣昌子（よしひろまさこ）
職種
土木建設業
土木建設業
会社名
株式会社ラックワイド
事業内容
公共工事
土木工事
建築工事
修繕工事
住所
〒879-5405
大分県由布市庄内町東長宝イバ元784番地
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