がん患者の生活設計を支える専門ファイナンシャル・プランナー
がん患者や家族の生活を支えるライフプランニングを行う「がんファイナンシャル・プランナー」。先端治療や公的制度を踏まえ、保険や制度の活用を含めた資金設計を提案し、経済的な不安の軽減に導きます。
マイベストプロ・インタビュー
がんとともに生きるために、よりよいライフプランを
がん患者とその家族のライフプランニングを支えるプロ
マイベストプロ大分による取材記事
資格
理学療法士
二級ファイナンシャル・プランニング技能士
AFP
証券外務員一種
がんファイナンシャル・プランナー2級
事業者情報
- 氏名
- 樋口貴士（ひぐちたかし）
- 職種
-
ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャル・プランナー
- 会社名
- 日本対がんファイナンシャルプランナーズ協会
- 事業内容
- ・がん患者とその家族のお金の相談：がん保険・医療保険の見直し、ライフプランニング作成 など
・「がんファイナンシャル・プランナー」の資格認定
・企業向けのがん保険セミナー、がん検診受診向上支援 など
- 住所
-
〒871-0011
大分県中津市下池永192-11
- 営業時間
- 10:00～19:00
- ホームページ
- https://3i-partners.co.jp/
プロのインタビューを読む
がん患者とその家族のライフプランニングを支えるプロ