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樋口貴士プロ

樋口貴士

ファイナンシャル・プランナー

樋口貴士プロは大分朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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樋口貴士

ファイナンシャル・プランナー

日本対がんファイナンシャルプランナーズ協会

樋口貴士プロは大分朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ大分の登録専門家です

がん患者の生活設計を支える専門ファイナンシャル・プランナー

がん患者や家族の生活を支えるライフプランニングを行う「がんファイナンシャル・プランナー」。先端治療や公的制度を踏まえ、保険や制度の活用を含めた資金設計を提案し、経済的な不安の軽減に導きます。

マイベストプロ・インタビュー

がんとともに生きるために、よりよいライフプランを

がん患者とその家族のライフプランニングを支えるプロ

マイベストプロ大分による取材記事

資格

理学療法士
二級ファイナンシャル・プランニング技能士
AFP
証券外務員一種
がんファイナンシャル・プランナー2級

事業者情報

氏名
樋口貴士（ひぐちたかし）
職種
ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャル・プランナー
会社名
日本対がんファイナンシャルプランナーズ協会
事業内容
・がん患者とその家族のお金の相談：がん保険・医療保険の見直し、ライフプランニング作成　など
・「がんファイナンシャル・プランナー」の資格認定
・企業向けのがん保険セミナー、がん検診受診向上支援　など
住所
〒871-0011
大分県中津市下池永192-11
地図を見る
営業時間
10:00～19:00
ホームページ
https://3i-partners.co.jp/

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