地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

淺岡巧プロ

淺岡巧

内装業全般

淺岡巧プロは大分朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
大分朝日放送
淺岡巧プロ
専門家

Mybestpro Members

淺岡巧

内装業全般

株式会社インテリア大分

淺岡巧プロは大分朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ大分の登録専門家です

長年の経験を基にした提案と一貫対応で、期待を超える仕上がりを

創業50年のノウハウで、内装からイベント設営、ディスプレイ、看板・家具製作まで広く対応。元請けとして、期待を上回る提案力と技術力で地域の信頼を構築。事業拡大に向け人材育成にも注力している。

マイベストプロ・インタビュー

合言葉は「困ったときのインテリア大分」。室内装飾をはじめ多彩なものづくりで希望を形に

顧客の悩みに柔軟に応える、真心と挑戦心を備えた内装のプロ

マイベストプロ大分による取材記事

事業者情報

氏名
淺岡巧（あさおかさとし）
職種
内装業全般
内装業全般
会社名
株式会社インテリア大分
事業内容
内装業全般、リフォーム、イベント設営業務、看板工事業などの制作・施工・営繕・管理業務
オーダー家具製作・模型製作・ロゴマーク・提灯製作
ドローンによる現地調査、撮影
住所
〒870-0278
大分県大分市青崎1-3-34
地図を見る
営業時間
8：30～17：30
ホームページ
http://www.interior-oita.co.jp

プロのインタビューを読む

顧客の悩みに柔軟に応える、真心と挑戦心を備えた内装のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ大分
  3. 大分の住宅・建物
  4. 大分のリフォーム・内装工事
  5. 淺岡巧

淺岡巧プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼