長年の経験を基にした提案と一貫対応で、期待を超える仕上がりを
創業50年のノウハウで、内装からイベント設営、ディスプレイ、看板・家具製作まで広く対応。元請けとして、期待を上回る提案力と技術力で地域の信頼を構築。事業拡大に向け人材育成にも注力している。
マイベストプロ・インタビュー
合言葉は「困ったときのインテリア大分」。室内装飾をはじめ多彩なものづくりで希望を形に
顧客の悩みに柔軟に応える、真心と挑戦心を備えた内装のプロ
マイベストプロ大分による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 淺岡巧（あさおかさとし）
- 職種
-
内装業全般
- 会社名
- 株式会社インテリア大分
- 事業内容
- 内装業全般、リフォーム、イベント設営業務、看板工事業などの制作・施工・営繕・管理業務
オーダー家具製作・模型製作・ロゴマーク・提灯製作
ドローンによる現地調査、撮影
- 住所
-
〒870-0278
大分県大分市青崎1-3-34
- 営業時間
- 8：30～17：30
- ホームページ
- http://www.interior-oita.co.jp
プロのインタビューを読む
