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中山碧プロ

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システムエンジニア

中山碧プロは大分朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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中山碧

システムエンジニア

株式会社システムエンハンス

中山碧プロは大分朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ大分の登録専門家です

ノーコードを用いた低コスト・高品質のシステム開発に豊富な知見

コストや時間をかけずにシステムを構築するノーコード開発「ローコスト開発」で、企業のDX化や新規事業を支援。約15年の開発経験をもとに、高品質なシステムを実現します。IT関連の悩みにも幅広く対応。

マイベストプロ・インタビュー

低コスト＆高品質のノーコード開発「ローコスト開発」を大分から広めたい

ノーコード開発でビジネスをより良く導くシステム開発のプロ

マイベストプロ大分による取材記事

資格

情報処理技術者試験合格 データスペシャリスト
情報処理技術者試験合格 応用情報技術者
情報処理技術者試験合格 基本情報技術者
ORACLE MASTER SILVER
ORACLE MASTER Bronze
AWS認定ソリューションアーキテクトアソシエイト

事業者情報

氏名
中山碧（なかやまみどり）
職種
システムエンジニア
システムエンジニア
会社名
株式会社システムエンハンス
事業内容
ノーコードを使ったフルオーダーのシステム開発
住所
〒871-0003
大分県中津市是則1333-1サンシャインビル101号
地図を見る
営業時間
9:00～17:00
ホームページ
https://enha.co.jp/

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