ノーコードを用いた低コスト・高品質のシステム開発に豊富な知見
コストや時間をかけずにシステムを構築するノーコード開発「ローコスト開発」で、企業のDX化や新規事業を支援。約15年の開発経験をもとに、高品質なシステムを実現します。IT関連の悩みにも幅広く対応。
マイベストプロ・インタビュー
低コスト＆高品質のノーコード開発「ローコスト開発」を大分から広めたい
ノーコード開発でビジネスをより良く導くシステム開発のプロ
マイベストプロ大分による取材記事
資格
情報処理技術者試験合格 データスペシャリスト
情報処理技術者試験合格 応用情報技術者
情報処理技術者試験合格 基本情報技術者
ORACLE MASTER SILVER
ORACLE MASTER Bronze
AWS認定ソリューションアーキテクトアソシエイト
事業者情報
- 氏名
- 中山碧（なかやまみどり）
- 職種
-
システムエンジニア
システムエンジニア
- 会社名
- 株式会社システムエンハンス
- 事業内容
- ノーコードを使ったフルオーダーのシステム開発
- 住所
-
〒871-0003
大分県中津市是則1333-1サンシャインビル101号
- 営業時間
- 9:00～17:00
- ホームページ
- https://enha.co.jp/
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