福祉車輌取扱士として車検・整備・販売を手掛ける整備工場の代表
有限会社別保自動車整備工場
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プロフィール
福祉車輌取扱士 ／ 福永博俊プロの一番の強み
福祉車両を扱う高い技術力と顧客の立場に立ったサービス展開
福祉車両の取り扱い専門店として、修理や点検、代車の手配、販売、レンタカー業務に従事。徹底して顧客の立場に立ち、サービスの拡充を続ける。同業者と協力し、各市町村に福祉車両の専門店がある社会を目指す。
DATA
- 氏名
- 福永博俊（ふくながひろとし）
- 会社名
- 有限会社別保自動車整備工場
- 事業内容
-
自動車整備業務
中古車販売・新車販売業務
レンタカー業務
鈑金塗装業務
損害保険営業
- 職種
- 福祉車輌取扱士
- 資格
-
日本福祉車輌協会認定 福祉車輌取扱士
古物商許可
レンタカー事業者
運輸局認定指定工場
- 住所
-
〒870-0127
大分県 大分市大字森町499番の1
- 電話
-
097-521-3000
- 受付時間
- 8：30〜17：30
- 定休日
- 日・祝
- ホームページ
- http://beppo-jidosya.jp/
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有限会社別保自動車整備工場
担当福永博俊（ふくながひろとし）