制作から効果的な活用方法の提案まで行う動画のプロ
合同会社ゼロイチOITA
- お電話での
お問い合わせ
- 080-5263-7440
プロフィール
映像制作業 ／ 秋好泰斗プロの一番の強み
動画の企画から撮影、編集、SNSなどへの公開まで一貫対応
企業や店舗のイメージアップ動画作成のほか、アカウント作成や定期更新も含むYouTubeやTikTokへの投稿も一任できる。ネタ探しや台本の考案も得意とし、サンプルを渡せば近しい動画に仕上げることも可能
DATA
- 氏名
- 秋好泰斗（あきよしたいと）
- 会社名
- 合同会社ゼロイチOITA
- 事業内容
-
映像制作事業
イベント事業
SNSコンサル・運用代行
CGデザイン
動画・写真スタジオ（日田市）
- 職種
- 映像制作業
- 住所
-
〒870-0839
大分県 大分市金池南1-5-1 コレジオ大分6F
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://www.zeroichi.studio/
秋好泰斗プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
合同会社ゼロイチOITA
担当秋好泰斗（あきよしたいと）