金物工法に精通したCAD入力・構造計算の一括対応力
金物工法の木造建築において、CAD入力・構造計算・建築確認申請書類作成を一括で対応。約30年の業界で培った知見と国内外の専門家ネットワークを生かし、非住宅や高性能住宅など複雑な案件にも対応します。
木造建築のCAD入力・構造計算・接合金物のプロ
事業者情報
- 氏名
- 佐藤彰（さとうあきら）
- 職種
プレカットCAD代行入力、木造住宅の構造計算
プレカットCAD代行入力、木造住宅の構造計算
- 会社名
- 株式会社メタルサポート
- 事業内容
- ・CADを用いたプレカットサポート（平面・立面の基本設計から意匠図の作成、見積書類の作成、データ入力代行、建築資材提供など ※木造在来工法、木造金物工法、パネル工法に対応）
・構造計算、建築確認申請の書類作成
・接合金物の企画・販売（木造構造材の接合金物・補強金物・制作金物など ※特注金物、製作金物、非住宅用金物など幅広く対応）
- 住所
〒956-0837
新潟県新潟市秋葉区吉岡町18-20
- 営業時間
- 8:30〜17:30
- 定休日
- 土・日
- ホームページ
- https://metal-support.co.jp/
