地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

佐藤彰プロ

佐藤彰

プレカットCAD代行入力、木造住宅の構造計算

佐藤彰プロは新潟放送が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
新潟放送
佐藤彰プロ
専門家

Mybestpro Members

佐藤彰

プレカットCAD代行入力、木造住宅の構造計算

株式会社メタルサポート

佐藤彰プロは新潟放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ新潟の登録専門家です

金物工法に精通したCAD入力・構造計算の一括対応力

金物工法の木造建築において、CAD入力・構造計算・建築確認申請書類作成を一括で対応。約30年の業界で培った知見と国内外の専門家ネットワークを生かし、非住宅や高性能住宅など複雑な案件にも対応します。

マイベストプロ・インタビュー

構造計算など木造建築に関する業務を代行し、現場の負担軽減やコスト削減をサポート

木造建築のCAD入力・構造計算・接合金物のプロ

マイベストプロ新潟による取材記事

事業者情報

氏名
佐藤彰（さとうあきら）
職種
プレカットCAD代行入力、木造住宅の構造計算
プレカットCAD代行入力、木造住宅の構造計算
会社名
株式会社メタルサポート
事業内容
・CADを用いたプレカットサポート（平面・立面の基本設計から意匠図の作成、見積書類の作成、データ入力代行、建築資材提供など　※木造在来工法、木造金物工法、パネル工法に対応）
・構造計算、建築確認申請の書類作成
・接合金物の企画・販売（木造構造材の接合金物・補強金物・制作金物など　※特注金物、製作金物、非住宅用金物など幅広く対応）
住所
〒956-0837
新潟県新潟市秋葉区吉岡町18-20
地図を見る
営業時間
8:30〜17:30
定休日
土・日
ホームページ
https://metal-support.co.jp/

プロのインタビューを読む

木造建築のCAD入力・構造計算・接合金物のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ新潟
  3. 新潟の住宅・建物
  4. 新潟の住宅その他
  5. 佐藤彰

佐藤彰プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼