・CADを用いたプレカットサポート（平面・立面の基本設計から意匠図の作成、見積書類の作成、データ入力代行、建築資材提供など ※木造在来工法、木造金物工法、パネル工法に対応）

・構造計算、建築確認申請の書類作成

・接合金物の企画・販売（木造構造材の接合金物・補強金物・制作金物など ※特注金物、製作金物、非住宅用金物など幅広く対応）