6800件の曳家工事に携ってきた実績と豊富なノウハウ

建物をそのままの形で残しながら家屋の移転や増改築、基礎工事を可能にする日本の伝統技法「曳家工事」を得意とする。災害時の沈下修正工事等1965年の創業以来社寺380件を含め6800件もの曳家工事実績有り