6800件の曳家工事に携ってきた実績と豊富なノウハウ

建物をそのままの形で残しながら家屋の移転や増改築、基礎工事を可能にする日本の伝統技法「曳家工事」を得意とする。災害時の沈下修正工事等1965年の創業以来社寺380件を含め6800件もの曳家工事実績有り

日本の伝統的な建築工法「曳家工事」を手掛ける職人衆として建物を守り、未来へ継承

日本の伝統技法「曳家工事」を得意とする建築工事のプロ

マイベストプロ新潟による取材記事

資格

特定建設業許可
産業廃棄物収集運搬許可

事業者情報

氏名
緒形徳栄（おがたとくえい）
職種
建設業
建設業
会社名
曳栄建設株式会社
事業内容
建築一式工事
リフォーム工事
曳家工事
重量物移設工事
土木一式工事
地盤改良工事
沈下修正工事
解体工事
産業廃棄物処理業
住所
〒959-2807
新潟県胎内市黒川1668-1
地図を見る
営業時間
8:00～17:30
定休日
日曜日、祝日、年間休日カレンダーによる（GW・お盆休み・正月休みあり）
ホームページ
https://www.hikiei.jp/

日本の伝統技法「曳家工事」を得意とする建築工事のプロ

