品質第一で丁寧に対応する小口引っ越し・貨物運送の専門家
株式会社オヅロジ
- お電話での
お問い合わせ
- 0744-47-4011
プロフィール
小口引越し・貨物運送 ／ 小津雅俊プロの一番の強み
大手引越し会社から社内ベンチャーとして誕生、品質の高さに自信
大手引越し会社から生まれた社内ベンチャー企業。品質第一を掲げ、顧客の荷物や現場を守るための養生を徹底するなど、基本に忠実な作業を行う。大型の機械類など幅広いジャンルの一般貨物運送の実績も豊富。
DATA
- 氏名
- 小津雅俊（おづまさとし）
- 会社名
- 株式会社オヅロジ
- 事業内容
-
小口引越し
一般貨物運送
- 職種
- 小口引越し・貨物運送
- 住所
-
〒634-0837
奈良県 橿原市曲川町7-27-7
- 電話
-
0744-47-4011
- 営業時間
- 09:00～17:30
- 定休日
- 年末年始
- ホームページ
- https://odulogi.biz/
小津雅俊プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
株式会社オヅロジ
担当小津雅俊（おづまさとし）