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小津雅俊

品質第一で丁寧に対応する小口引っ越し・貨物運送の専門家

小津雅俊（おづまさとし） ／ 小口引越し・貨物運送

株式会社オヅロジ

お電話での
お問い合わせ
0744-47-4011

プロフィール

小津雅俊プロの写真

小口引越し・貨物運送 ／ 小津雅俊プロの一番の強み

大手引越し会社から社内ベンチャーとして誕生、品質の高さに自信

大手引越し会社から生まれた社内ベンチャー企業。品質第一を掲げ、顧客の荷物や現場を守るための養生を徹底するなど、基本に忠実な作業を行う。大型の機械類など幅広いジャンルの一般貨物運送の実績も豊富。

DATA

氏名
小津雅俊（おづまさとし）
会社名
株式会社オヅロジ
事業内容
小口引越し
一般貨物運送
職種
小口引越し・貨物運送
住所
〒634-0837
奈良県 橿原市曲川町7-27-7
電話
0744-47-4011
営業時間
09:00～17:30
定休日
年末年始
ホームページ
https://odulogi.biz/
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