常にベストを追求するお口の健康のプロ
医療法人エフ 有家ふるせ歯科口腔外科クリニック
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プロフィール
古瀬雄二郎プロの一番の強み
外科的治療の卓越したスキル
最新治療・最新機器にスムーズに対応できるスキルと知識
経歴
長崎大学歯学部卒業
平成18年 長崎大学病院 研修医
平成19年～29年 長崎市 桝屋歯科医院勤務
平成24年～同院 副院長
平成29年 有家ふるせ歯科口腔クリニック 院長
平成30年 医療法人エフ 有家ふるせ歯科口腔外科クリニック 理事長
実績
日本口腔インプラント学会認定KIRG 100時間コース
日本歯周病学会認定東歯科医院 認定研修
ICOI（国際インプラント学会）Fellowship養成コース
厚生労働省認定緩和ケア研修会修了
各種インプラント ハンズオンコース
Bio-Oss／Bio-Gide再生療法コース
DATA
- 氏名
- 古瀬雄二郎（ふるせゆうじろう）
- 会社名
- 医療法人エフ 有家ふるせ歯科口腔外科クリニック
- 診療科目
-
歯科
口腔外科
インプラント治療
歯周病治療
審美治療
矯正歯科
小児歯科
妊産婦歯科治療
- 特徴
-
リラックスできる静脈内鎮静法（保険適用）
外科的な手術を併用した歯周病の治療（保険適用）
- 職種
- 歯科医師
- 資格
-
歯科医師臨床研修指導医
ICOI 国際インプラント学会 Fellowship
ISOI 国際口腔インプラント学会 認定医
ドライマウス 認定医
アメリカ心臓協会 BLSプロバイダー（1次救命）
アメリカ心臓協会 ACLSプロバイダー（2次救命）
日本歯科放射線学会 準認定医
ガイドデント（インプラント10年保証）認定施設
- 住所
-
〒859-2206
長崎県 南島原市有家町中須川202-1
- 電話
-
0957-82-4182
- 診療時間
-
月曜・火曜・木曜・金曜：9:00〜13:00／14:30〜18:00
水曜・土曜：9:00〜13:00
※手術日は通常とは異なる診療体制となります。
- 休診日
- 日曜 ・祝日
- ホームページ
- http://www.d-furuse.com/
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担当古瀬雄二郎（ふるせゆうじろう）