プロフィール

外科的治療の卓越したスキル

経歴

長崎大学歯学部卒業

平成18年 長崎大学病院 研修医

平成19年～29年 長崎市 桝屋歯科医院勤務

平成24年～同院 副院長

平成29年 有家ふるせ歯科口腔クリニック 院長

平成30年 医療法人エフ 有家ふるせ歯科口腔外科クリニック 理事長

