引き算の設計思想で新たな価値を生む商品開発
「どこにもないもの、どこも作らないもの」を信念に、商品企画から設計、製造、販売まで一貫して対応。本当に必要な機能だけを残す「引き算」の設計思想で、物流や音楽など幅広い分野に新たな価値を生み出しています
マイベストプロ・インタビュー
「どこにもないもの」を生み出し、新たな市場を切り開く松本のメーカー
独自の発想で新市場を切り開く商品開発のプロ
マイベストプロ信州による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 藤原晃平（ふじわらこうへい）
- 職種
-
商品開発
商品開発
- 会社名
- 株式会社スリック
- 事業内容
- ■ B to B 事業（計測器分野）
輸送物流業界向け計測機器の企画・開発・設計・製造・販売
建設業界向け稼働記録計の企画・開発・設計・試作・製造・販売
記録データ・クラウドシステム及びクラウドシステムの企画・開発・構築・運用
計測器専用スマートフォンアプリの企画・開発・運用
■ B to C 事業（楽器分野）
自動演奏楽器の企画・開発・設計・試作・製造・販売
自動演奏用収録曲のWebシステム及びクラウドシステムの企画・開発・構築・運用
自動演奏用のスマートフォンアプリの企画・開発・運用
- 住所
-
〒399-0034
長野県松本市野溝東1-2-12
- 営業時間
- -
- ホームページ
- https://www.sric.co.jp/
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