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株式会社スリック

藤原晃平プロは信濃毎日新聞が厳正なる審査をしたマイベストプロ信州の登録専門家です

引き算の設計思想で新たな価値を生む商品開発

「どこにもないもの、どこも作らないもの」を信念に、商品企画から設計、製造、販売まで一貫して対応。本当に必要な機能だけを残す「引き算」の設計思想で、物流や音楽など幅広い分野に新たな価値を生み出しています

マイベストプロ・インタビュー

「どこにもないもの」を生み出し、新たな市場を切り開く松本のメーカー

独自の発想で新市場を切り開く商品開発のプロ

マイベストプロ信州による取材記事

事業者情報

氏名
藤原晃平（ふじわらこうへい）
職種
商品開発
商品開発
会社名
株式会社スリック
事業内容
■ B to B 事業（計測器分野）
　輸送物流業界向け計測機器の企画・開発・設計・製造・販売
　建設業界向け稼働記録計の企画・開発・設計・試作・製造・販売
記録データ・クラウドシステム及びクラウドシステムの企画・開発・構築・運用
　計測器専用スマートフォンアプリの企画・開発・運用

■ B to C 事業（楽器分野）
　自動演奏楽器の企画・開発・設計・試作・製造・販売
　自動演奏用収録曲のWebシステム及びクラウドシステムの企画・開発・構築・運用
　自動演奏用のスマートフォンアプリの企画・開発・運用
住所
〒399-0034
長野県松本市野溝東1-2-12
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営業時間
-
ホームページ
https://www.sric.co.jp/

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