在宅生活を支えるリハビリに力を入れるデイサービス
理学療法士・作業療法士による個別リハビリを中心に、10年以上デイサービスを運営。機能訓練だけでなく入浴や送迎も生活動作の練習につなげ、住み慣れた自宅での暮らしを支えています。
マイベストプロ・インタビュー
一人一人に合わせたリハビリで住み慣れた自宅での暮らしを支える
理学療法士の経験を生かし在宅生活を支える介護のプロ
マイベストプロ信州による取材記事
資格
理学療法士
介護支援専門員（ケアマネジャー）
福祉住環境コーディネーター2級
第一種衛生管理者
財団法人日本身体障害者スポーツ協会 公認初級スポーツ指導員
食品衛生責任者養成講習会受講修了
事業者情報
- 氏名
- 酒井安彦（さかいやすひこ）
- 職種
-
介護事業者
介護事業者
- 会社名
- 株式会社リハビリ介護研究所
- 事業内容
- ・デイサービスセンター「リハビリ処 屋代」
・居宅介護支援事業所「屋代の華」
・住宅型有料老人ホーム「屋代宮ホーム」
・相談業務（小規模介護事業者の経営者、介護サービスを必要とする利用者やその家族）
- 住所
-
〒387-0007
長野県千曲市屋代1099-1
- 営業時間
- 8:30〜17:30
- ホームページ
- https://www.rihadoko-yashiro.jp
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