付加価値を高める日本料理の技術と知見、柔軟な発想力
東京の料亭で料理責任者を務め、中国の五つ星ホテルでは顧問として後進の指導に携わる。プロのひと手間で家庭料理や未利用資源、地元食材の可能性を引き出し、食育や地域にも貢献しています。
日本料理の技術と知識を生かし、家庭料理のアレンジや企業のレシピ開発、食育などをサポート
日本料理の匠の技で家庭料理や未利用資源の可能性を引き出すプロ
事業者情報
- 氏名
- 丸山大輔（まるやまだいすけ）
- 職種
-
料理人
料理人
- 会社名
- 株式会社アクアフードジャパン
- 事業内容
- 「日本料理 悠善」
ケータリング・テイクアウト
記念日・ご法要料理のサポート・相談
料理の指導
レシピや商品の開発・監修
未利用資源の活用促進・メニュー開発サポート
- 住所
-
〒381-2241
長野県長野市青木島町青木島乙532-6
- 営業時間
-
「日本料理 悠善」営業時間
11:30～14:00（13:30最終入店）、17:00～21:00（20:00最終入店）
- 定休日
- 水曜 ※祝日の場合は予約のみの営業
- ホームページ
- https://aquafj.com/
