職人技が光るオリジナル時計製造と各種時計修理のプロ
大手メーカーの協力工場として長年培ったノウハウとお客さまからの意見を結集し、デザイン・機能性・耐久性・価格にこだわったオリジナル時計を提供。入手できない部品の製作も自社で行い、幅広い時計の修理に対応。
マイベストプロ・インタビュー
修理とメード・イン・ジャパンのオリジナル時計製造の匠として、時と思い出を紡ぐ
職人技が光るオリジナル時計製造と各種時計修理のプロ
マイベストプロ信州による取材記事
資格
2級時計修理技能士
一般社団法人日本時計輸入協会 ウオッチコーディネーター
事業者情報
- 氏名
- 小林知之（こばやしともゆき）
- 職種
-
時計の製造・販売・修理
時計の製造・販売・修理
- 会社名
- 株式会社南安精工
- 事業内容
- オリジナル時計の製造・販売
各種時計修理
FA機器、自動化・省力化機械装置の設計・製作
機械部品の加工と製造
- 住所
-
〒399-8205
長野県安曇野市豊科2300-1
- 営業時間
- 9:30～18:00
- 定休日
- 日曜／年末年始
- ホームページ
- https://www.fukokudo.com/
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