雨漏り原因を見極め、職人ネットワークで適切な修繕提案を実施
雨漏り修繕から水道工事、家屋解体まで対応できる職人ネットワークを保有。1年間の保証や土日祝日にも対応し、人々の暮らしを守る。「必要な分だけ確実に直す」を信条に、無駄のない工事提案を徹底しています。
マイベストプロ・インタビュー
多様なニーズに応える職人が、家族の暮らしと未来に寄り添い、住まいを細やかにお手入れ
雨漏りの再発を防ぎ、暮らしに安心を届ける住宅修繕のプロ
マイベストプロ宮崎による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 緒方淳（おがたじゅん）
- 職種
-
住宅修繕
住宅修繕
- 会社名
- 南九職人会
- 事業内容
- ・住宅に関する修繕工事全般（雨漏り修繕・屋根修繕・左官・塗装・水道工事など）・害虫害獣駆除（シロアリ、スズメバチなど）
・太陽光発電パネルの設置作業 他
- 住所
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〒880-0841
宮崎県宮崎市吉村町大田ケ島甲410-3
- 営業時間
- お問い合わせはフォームより24時間受け付けております。
- ホームページ
- https://www.nankyu-shokuninkai.info/
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