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住宅修繕

緒方淳プロはテレビ宮崎が厳正なる審査をした登録専門家です

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緒方淳

住宅修繕

南九職人会

緒方淳プロはテレビ宮崎が厳正なる審査をしたマイベストプロ宮崎の登録専門家です

雨漏り原因を見極め、職人ネットワークで適切な修繕提案を実施

雨漏り修繕から水道工事、家屋解体まで対応できる職人ネットワークを保有。1年間の保証や土日祝日にも対応し、人々の暮らしを守る。「必要な分だけ確実に直す」を信条に、無駄のない工事提案を徹底しています。

マイベストプロ・インタビュー

多様なニーズに応える職人が、家族の暮らしと未来に寄り添い、住まいを細やかにお手入れ

雨漏りの再発を防ぎ、暮らしに安心を届ける住宅修繕のプロ

マイベストプロ宮崎による取材記事

事業者情報

氏名
緒方淳（おがたじゅん）
職種
住宅修繕
住宅修繕
会社名
南九職人会
事業内容
・住宅に関する修繕工事全般（雨漏り修繕・屋根修繕・左官・塗装・水道工事など）・害虫害獣駆除（シロアリ、スズメバチなど）
・太陽光発電パネルの設置作業　他
住所
〒880-0841
宮崎県宮崎市吉村町大田ケ島甲410-3
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営業時間
お問い合わせはフォームより24時間受け付けております。
ホームページ
https://www.nankyu-shokuninkai.info/

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雨漏りの再発を防ぎ、暮らしに安心を届ける住宅修繕のプロ

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