バックオフィス業務に係る人材不足、人的コスト増を解決に導く
経理や人事労務業務などチーム体制で支援。「辞めない、休まない事務員」の起用によりバックオフィス業務のスムーズな稼働を助けます。DX化等、業務効率を高め、コスト削減を実現し、企業の成長にも貢献します。
「辞めない、休まない」バックオフィスのプロ集団が支える経営の安心
バックオフィス業務のアウトソーシングで企業を支えるプロ
事業者情報
- 氏名
- 田所一夫（たどころかずお）
- 職種
- バックオフィス支援
- 会社名
- 株式会社経理チームみやざき
- 事業内容
- 財務、会計、労務、経理業務受託
その他企業内事務管理業務受託
財務アドバイザリー
企業主導型保育園 みらい橘通保育園
- 住所
-
〒880-0805
宮崎県宮崎市橘通東3-3-12 ポールスタービル5F
- 受付時間
- 10：00～17：00（土日祝除く）
- ホームページ
- https://keiriteam-miyazaki.com/
