バックオフィス業務に係る人材不足、人的コスト増を解決に導く

経理や人事労務業務などチーム体制で支援。「辞めない、休まない事務員」の起用によりバックオフィス業務のスムーズな稼働を助けます。DX化等、業務効率を高め、コスト削減を実現し、企業の成長にも貢献します。

事業者情報

氏名
田所一夫（たどころかずお）
職種
バックオフィス支援
会社名
株式会社経理チームみやざき
事業内容
財務、会計、労務、経理業務受託
その他企業内事務管理業務受託
財務アドバイザリー
企業主導型保育園 みらい橘通保育園
住所
〒880-0805
宮崎県宮崎市橘通東3-3-12　ポールスタービル5F
受付時間
10：00～17：00（土日祝除く）
ホームページ
https://keiriteam-miyazaki.com/

