自分の車を扱うように細部まで。丁寧な点検・整備で安全を支える

国産車から輸入車、大型トラックまで、幅広い車種の整備・修理・車検に対応。一台一台の状態を丁寧に見極め、「安心して車に乗ってもらいたい」という思いを胸に、日々の整備を通して安全で快適な走行を支えている。

細部まで入念にチェック・整備することで、安全で快適なカーライフをサポート

地域に根差し、安全な走行を支える自動車整備のプロ

資格

ガソリン自動車整備士
古物管理者

事業者情報

氏名
櫻森大吾（さくらもりだいご）
職種
自動車整備士
自動車整備士
屋号
川﨑自動車整備工場
事業内容
自動車の整備、修理、車検、点検、板金、コーティング、買い取り、販売、リース販売
住所
〒885-0113
宮崎県都城市関之尾町5369
営業時間
8:00～17:00
定休日
土、日、祝
ホームページ
https://kawasaki-jidousha.com/

