自分の車を扱うように細部まで。丁寧な点検・整備で安全を支える
国産車から輸入車、大型トラックまで、幅広い車種の整備・修理・車検に対応。一台一台の状態を丁寧に見極め、「安心して車に乗ってもらいたい」という思いを胸に、日々の整備を通して安全で快適な走行を支えている。
マイベストプロ・インタビュー
細部まで入念にチェック・整備することで、安全で快適なカーライフをサポート
地域に根差し、安全な走行を支える自動車整備のプロ
マイベストプロ宮崎による取材記事
資格
ガソリン自動車整備士
古物管理者
事業者情報
- 氏名
- 櫻森大吾（さくらもりだいご）
- 職種
-
自動車整備士
自動車整備士
- 屋号
- 川﨑自動車整備工場
- 事業内容
- 自動車の整備、修理、車検、点検、板金、コーティング、買い取り、販売、リース販売
- 住所
-
〒885-0113
宮崎県都城市関之尾町5369
- 営業時間
- 8:00～17:00
- 定休日
- 土、日、祝
- ホームページ
- https://kawasaki-jidousha.com/
プロのインタビューを読む
地域に根差し、安全な走行を支える自動車整備のプロ