岩切秀峰プロ

岩切秀峰

電気工事事業者

岩切秀峰プロはテレビ宮崎が厳正なる審査をした登録専門家です

インタビュー
岩切秀峰プロ
岩切秀峰

電気工事事業者

有限会社寛電工業

岩切秀峰プロはテレビ宮崎が厳正なる審査をしたマイベストプロ宮崎の登録専門家です

電気の困りごとに迅速対応する地域密着の電気工事店

創業47年、宮崎市内を中心にコンセントの不具合やエアコン故障、照明の取替からEV専用コンセント設置、蓄電池導入まで対応。日・祝や時間外も相談可能で、迅速かつ丁寧に暮らしの安心を支えます。

マイベストプロ・インタビュー

宮崎市で1979年に創業。電気という生活に欠かせないインフラを整備し、地域の暮らしを守る

地域に根差し電気の困りごとに応える電気工事のプロ

マイベストプロ宮崎による取材記事

資格

一般建設業許可
1級電気工事施工管理技士
第一種電気工事士

事業者情報

氏名
岩切秀峰（いわきりひでたか）
職種
電気工事事業者
電気工事事業者
会社名
有限会社寛電工業
事業内容
電気工事、消防設備工事など
住所
〒880-2102
宮崎県宮崎市有田383-1
営業時間
平日8：00～18：00（日曜、祝日、年末年始、お盆休み、時間外対応可能＊通常料金＋20％）
ホームページ
http://kanden1979.com/

