電気の困りごとに迅速対応する地域密着の電気工事店
創業47年、宮崎市内を中心にコンセントの不具合やエアコン故障、照明の取替からEV専用コンセント設置、蓄電池導入まで対応。日・祝や時間外も相談可能で、迅速かつ丁寧に暮らしの安心を支えます。
マイベストプロ・インタビュー
宮崎市で1979年に創業。電気という生活に欠かせないインフラを整備し、地域の暮らしを守る
地域に根差し電気の困りごとに応える電気工事のプロ
マイベストプロ宮崎による取材記事
資格
一般建設業許可
1級電気工事施工管理技士
第一種電気工事士
事業者情報
- 氏名
- 岩切秀峰（いわきりひでたか）
- 職種
-
電気工事事業者
電気工事事業者
- 会社名
- 有限会社寛電工業
- 事業内容
- 電気工事、消防設備工事など
- 住所
-
〒880-2102
宮崎県宮崎市有田383-1
- 営業時間
- 平日8：00～18：00（日曜、祝日、年末年始、お盆休み、時間外対応可能＊通常料金＋20％）
- ホームページ
- http://kanden1979.com/
プロのインタビューを読む
地域に根差し電気の困りごとに応える電気工事のプロ