黒を生かし、空間と素材に命を吹き込むエアブラシ表現
自動車の鈑金塗装や車検代行を主事業に、エアブラシアートで車体に独自の作品を施す「絵を描く車屋」。店舗やシャッター、人体もキャンバスとし、似顔絵のライブペイントなどでメディア出演を果たす。
鈑金塗装の現場から生まれる、エアブラシアートの表現世界
車と空間を彩るエアブラシアートと鈑金塗装のプロ
資格
古物商許可
二級自動車整備士（ガソリン・ジーゼル）
自動車査定士技能検定試験(小型車)合格
事業者情報
- 氏名
- 大迫崇益（おおさこたかみ）
- 職種
-
エアブラシアーティスト
エアブラシアーティスト
- 会社名
- ArtGarageグラッドシェア
- 事業内容
- 自動車鈑金塗装
車体の磨き・コーティング
中古車販売
車検代行
エアブラシアー
- 住所
-
〒889-1914
宮崎県北諸県郡三股町蓼池4434-1
- 受付時間
- 24時間受付
- ホームページ
- https://gladshare-migotaka.com/
