黒を生かし、空間と素材に命を吹き込むエアブラシ表現

自動車の鈑金塗装や車検代行を主事業に、エアブラシアートで車体に独自の作品を施す「絵を描く車屋」。店舗やシャッター、人体もキャンバスとし、似顔絵のライブペイントなどでメディア出演を果たす。

鈑金塗装の現場から生まれる、エアブラシアートの表現世界

車と空間を彩るエアブラシアートと鈑金塗装のプロ

資格

古物商許可
二級自動車整備士（ガソリン・ジーゼル）
自動車査定士技能検定試験(小型車)合格

事業者情報

氏名
大迫崇益（おおさこたかみ）
職種
エアブラシアーティスト
エアブラシアーティスト
会社名
ArtGarageグラッドシェア
事業内容
自動車鈑金塗装
車体の磨き・コーティング
中古車販売
車検代行
エアブラシアー
住所
〒889-1914
宮崎県北諸県郡三股町蓼池4434-1
地図を見る
受付時間
24時間受付
ホームページ
https://gladshare-migotaka.com/

