瓦一枚から相談できる屋根づくりのプロ
深港粘土瓦工場
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プロフィール
瓦屋根の施工 ／ 深港芳久プロの一番の強み
瓦屋根専門で新築から修理まで、満足度の高い施工が地域で評判
新築、葺き替え、雨漏りの修理など瓦屋根のことなら何でもお任せ。かわらぶき職人の技術力と顧客目線での細やかな対応に自信。「次も頼みたい」と思える満足度の高い施工で、地域の信頼を得ています。
経歴
1967年 祖父が深港粘土瓦工場を設立。粘土瓦製造を開始。
1996年 瓦屋根の施工および販売・配達を専業とする。
高校卒業後約1年、深港粘土瓦工場でアルバイトとして勤務。
3年間の飲食店勤務を経て、2006年、深港粘土瓦工場に入社。
主に営業、現場管理を担当。かわらぶき2級技能士取得。
実績
年間施工件数 平均200棟（屋根の新築・葺き替え・修理など）
＜公共施設の施行事例＞
都城島津邸、都城市立中学校、都城市営住宅 ほか
＜主な取引先＞
三州瓦メーカー：新東株式会社、株式会社鶴弥、栄四郎瓦株式会社
淡路瓦メーカー：昭和窯業株式会社、 窯業株式会社
ルーフィングメーカー：有限会社大鳥化成
DATA
- 氏名
- 深港芳久（ふかみなとよしひさ）
- 会社名
- 深港粘土瓦工場
- 事業内容
-
■ 瓦屋根の施工（新築、葺き替え、雨漏り・水漏れ修理、メンテナンス）
■ 瓦の販売・配達（三州瓦、淡路瓦ほか）
＜宮崎県知事許可 第012087号＞
- 特徴
- 創業54年。宮崎県都城市を中心に、南九州エリアで瓦屋根の施工、瓦の販売・配達を行っています。かわらぶき1級技能士4人、かわらぶき2級技能士4人が在籍し（2021年5月時点）、技術力にも定評があります。相談・見積もりは無料。
- 職種
- 新築、葺き替え、修理など瓦屋根の施工および瓦の販売
- 住所
-
〒885-0032
宮崎県 都城市中原町6-6 （事務所）
- 電話
-
0986-25-9189
- 営業時間
- 8:00～17:00
- 定休日
- 日曜日、GW、夏季休暇、年末年始
- ホームページ
- https://fukaminato.net/
- 【倉庫】
-
・第一倉庫 宮崎県都城市高城町大井手宝光1493
・第二倉庫 宮崎県都城市高城町大井手堂田1571
- 【主な対応地域】
-
宮崎県全域・鹿児島県全域・熊本県全域 ほか
※対応地域は状況により異なる場合がございます。ご了承くださいませ。
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