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森億プロはテレビ宮崎が厳正なる審査をした登録専門家です

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森億

プロコーチ

fine lab.（ファイン ラボ）

森億プロはテレビ宮崎が厳正なる審査をしたマイベストプロ宮崎の登録専門家です

独自理論でパフォーマンス向上を導くコーチングのプロ

35年の中高大の教員経験と、バスケットボール競技での豊富な実績をもとに、パフォーマンス向上を導く「fine理論」を構築。セルフトレーニングとチームビルディングの両輪で企業セミナーや人材育成を行います。

マイベストプロ・インタビュー

「fine理論」で、一人一人がより良いパフォーマンス発揮ができる組織づくりを構築

独自理論でパフォーマンス向上を導くコーチングのプロ

マイベストプロ宮崎による取材記事

資格

一般財団法人生涯学習開発財団認定コーチ
東海大学体育学研究科体育学専攻修士
シチュエーショナル・リーダーシップⅡ　修了

事業者情報

氏名
森億（もりはかる）
職種
プロコーチ
プロコーチ
会社名
fine lab.（ファイン ラボ）
事業内容
・企業向け：セミナー、人材育成（リーダー研修、セルフトレーニング、チームビルディングなど）
・スポーツ関連：プロ選手向けのマインドセット、思考トレーニング／指導者向けのコーチングスキルアップ
・個人向けセッション（マインド＆思考アップトレーニング）
住所
〒886-0004
宮崎県小林市
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営業時間
9:00～21:00
ホームページ
https://fine-lab.jp/
メールアドレス
info@fine-lab.jp

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