独自理論でパフォーマンス向上を導くコーチングのプロ
35年の中高大の教員経験と、バスケットボール競技での豊富な実績をもとに、パフォーマンス向上を導く「fine理論」を構築。セルフトレーニングとチームビルディングの両輪で企業セミナーや人材育成を行います。
マイベストプロ・インタビュー
「fine理論」で、一人一人がより良いパフォーマンス発揮ができる組織づくりを構築
独自理論でパフォーマンス向上を導くコーチングのプロ
マイベストプロ宮崎による取材記事
資格
一般財団法人生涯学習開発財団認定コーチ
東海大学体育学研究科体育学専攻修士
シチュエーショナル・リーダーシップⅡ 修了
事業者情報
- 氏名
- 森億（もりはかる）
- 職種
-
プロコーチ
プロコーチ
- 会社名
- fine lab.（ファイン ラボ）
- 事業内容
- ・企業向け：セミナー、人材育成（リーダー研修、セルフトレーニング、チームビルディングなど）
・スポーツ関連：プロ選手向けのマインドセット、思考トレーニング／指導者向けのコーチングスキルアップ
・個人向けセッション（マインド＆思考アップトレーニング）
- 住所
-
〒886-0004
宮崎県小林市
- 営業時間
- 9:00～21:00
- ホームページ
- https://fine-lab.jp/
- メールアドレス
- info@fine-lab.jp
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