・企業向け：セミナー、人材育成（リーダー研修、セルフトレーニング、チームビルディングなど）

・スポーツ関連：プロ選手向けのマインドセット、思考トレーニング／指導者向けのコーチングスキルアップ

・個人向けセッション（マインド＆思考アップトレーニング）