吉牟田茂プロ

吉牟田茂

中古車販売・自動車整備

吉牟田茂プロはテレビ宮崎が厳正なる審査をした登録専門家です

吉牟田茂

中古車販売・自動車整備

Auto Garage y

吉牟田茂プロはテレビ宮崎が厳正なる審査をしたマイベストプロ宮崎の登録専門家です

自動車整備に加え、顧客の要望に沿う中古車を見極め販売

宮崎県都城市で開業し10年以上、中古車販売、オークション代行、車検などの自動車整備を行っている地域密着型の販売店。国家資格を持つ整備士が常駐し、突然の故障や機器の取り付けなどにも迅速に対応。

マイベストプロ・インタビュー

顧客ファーストと品質第一の姿勢で、快適なカーライフをトータルサポート

軽自動車を中心に品質にこだわる中古車販売や整備を手掛けるプロ

マイベストプロ宮崎による取材記事

資格

古物商許可
電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習修了
二級ガソリン整備士

事業者情報

氏名
吉牟田茂（よしむたしげる）
職種
中古車販売・自動車整備
中古車販売・自動車整備
会社名
Auto Garage y
事業内容
中古車販売・自動車整備
住所
〒889-4601
宮崎県都城市山田町山田4301-1
営業時間
8：30～18：30
定休日
日曜・祝日
ホームページ
https://www.autogarage-y.com/

