制御盤の製作・メンテナンスのプロ
有限会社山本電機
- お電話での
お問い合わせ
- 022-278-8804
プロフィール
制御盤製造、電気工事 ／ 山本卓プロの一番の強み
設計から製作まで一貫した体制
少数精鋭の技術者による設計から製作までの一貫体制で、お客さまの要望を叶える制御盤、シーケンサー、タッチパネル操作盤を作ります。
経歴
仙台市出身。高校卒業後、電気関係の道へ。実地で経験を積んだのち、有限会社山本電機入社。
実績
・マンホールポンプ制御盤
・揚水ポンプ制御盤（ダム機場設備）
・融雪設備制御盤
・動力制御盤（水処理施設、プラント設備）
・集合住宅店舗用引込盤、電灯分電盤、動力分電盤
DATA
- 氏名
- 山本卓（やまもとたく）
- 会社名
- 有限会社山本電機
- 事業内容
-
制御盤・監視装置の設計・制作・メンテナンス
制御盤・制御機器の更新作業
旧式シーケンサーの更新作業
- 専門分野
-
制御盤・監視装置の設計・制作・メンテナンス
制御盤・制御機器の更新作業
旧式シーケンサーの更新作業
- 特徴
- 設計から製作まで一貫した生産体制。お客さまと「顔の見える」メンテナンスを行っています。
- 職種
- 制御盤の設計・製造、一般電気工事
- 資格
- 許認可：電気工事業 宮城県知事許可 第21208号
- 住所
-
〒981-0961
宮城県 仙台市青葉区桜ヶ丘3丁目24-7
- 電話
-
022-278-8804
- 営業時間
- 8：30～17：00
- 定休日
- 土日
山本卓プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
有限会社山本電機
担当山本卓（やまもとたく）